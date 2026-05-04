Samsung One UI 8.5 güncellemesi ile beklenen 5 yeni özellik

One UI 8.5 ile birlikte Samsung, arayüzde "Liquid Glass" olarak adlandırılan yeni bir tasarım anlayışına geçiyor. Bu yapı, yarı saydam paneller, yumuşak geçişler, gölge katmanları ve yuvarlatılmış kontrol elemanlarıyla daha modern bir görünüm sunuyor. Özellikle Ayarlar, Galeri ve Telefon gibi sistem uygulamalarında belirgin olan bu tasarım, klasik düz arayüz anlayışını geride bırakıyor olacak. Ayrıca Bildirimler, widget'lar ve kontrol merkezi de bu yeni cam benzeri efektlerle daha akıcı ve premium bir his sunacak.
Tamamen özelleştirilebilir Hızlı Panel
Arama özelliğine AI dopingi
Yeni Yaratıcı Stüdyo uygulaması
Dosya paylaşımı
One UI 8.5 güncellemesi ne zaman çıkıyor?
Samsung One UI 8.5 güncellemesinin, önümüzdeki günlerde Güney Kore'de dağıtıma çıkması bekleniyor. Küresel çapta dağıtım ise 4 Mayıs 2026 tarihinden itibaren başlayacak.