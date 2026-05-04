Samsung One UI 8.5 güncellemesi ile beklenen 5 yeni özellik

Tam Boyutta Gör Samsung’un yeni arayüz güncellemesi One UI 8.5, beklenenden daha kapsamlı değişikliklerle geliyor. Yeni güncelleme, ilk etapta küçük bir ara sürüm gibi görünse de, tasarım dili, kişiselleştirme seçenekleri ve yapay zekâ destekli birden fazla yenilikle sunulacak. İşte yeni güncelleme ile beklenen 5 önemli özellik...

Daha akıcı animasyonlar ve Liquid Glass arayüzü

One UI 8.5 ile birlikte Samsung, arayüzde "Liquid Glass" olarak adlandırılan yeni bir tasarım anlayışına geçiyor. Bu yapı, yarı saydam paneller, yumuşak geçişler, gölge katmanları ve yuvarlatılmış kontrol elemanlarıyla daha modern bir görünüm sunuyor. Özellikle Ayarlar, Galeri ve Telefon gibi sistem uygulamalarında belirgin olan bu tasarım, klasik düz arayüz anlayışını geride bırakıyor olacak. Ayrıca Bildirimler, widget'lar ve kontrol merkezi de bu yeni cam benzeri efektlerle daha akıcı ve premium bir his sunacak.

Tamamen özelleştirilebilir Hızlı Panel

Tam Boyutta Gör Güncellemenin en dikkat çeken değişimlerinden biri de Hızlı Panel tarafında. Kullanıcılar artık kısayolları istedikleri gibi konumlandırabiliyor, boyutlarını değiştirebiliyor ve panel düzenini tamamen sıfırdan oluşturabiliyor. Parlaklık ve ses kontrol çubukları bile farklı yönlerde konumlandırılabiliyor. Bu sayede varsayılan düzen zorunluluğu ortadan kalkarken, panel tamamen kişisel kullanım alışkanlıklarına göre şekillendirilebiliyor.

Arama özelliğine AI dopingi

Tam Boyutta Gör One UI 8.5 ile birlikte arama tarafında önemli bir yapay zekâ entegrasyonu geliyor. Sistem, bilinmeyen veya şüpheli numaraları otomatik olarak yanıtlayabiliyor ve arayan kişinin amacını canlı metin dökümü şeklinde kullanıcıya sunuyor. Kullanıcı, bu dökümü görerek çağrıyı yanıtlayıp yanıtlamamaya karar verebiliyor. Ayrıca otomatik yanıt süresi ayarlanabiliyor ve sesli mesajlar doğrudan cihaz üzerinde bırakılabiliyor. Bu mesajlar da gerçek zamanlı olarak metne dönüştürülüyor.

Yeni Yaratıcı Stüdyo uygulaması

Tam Boyutta Gör Samsung, One UI 8.5 ile birlikte "Creative Studio" adlı yeni bir uygulama da sunuyor. Bu uygulama, üretken yapay zekâ araçlarını tek bir merkezde topluyor. Kullanıcılar basit çizimler, mevcut fotoğraflar veya metin komutlarıyla duvar kağıtları, çıkartmalar ve çeşitli görseller oluşturabiliyor. Farklı en-boy oranları ve sanat stilleri desteği sayesinde, ortaya çıkan içerikler daha esnek ve kişiselleştirilebilir hale geliyor.

Dosya paylaşımı

Tam Boyutta Gör Dosya paylaşımı tarafında da önemli iyileştirmeler var. One UI 8.5 ile birlikte Apple cihazlarla veri aktarımını kolaylaştıran yeni bir seçenek sunuluyor. Bu sayede iPhone, iPad ve Mac cihazlara hızlı ve doğrudan dosya gönderimi mümkün hale gelecek. Ayrıca Galaxy cihazlar arasında depolama erişimi de genişletilmiş durumda. Örneğin bir Galaxy telefondan, aynı hesaba bağlı başka bir Galaxy tabletin dosyalarına doğrudan erişilebiliyor.

One UI 8.5 güncellemesi ne zaman çıkıyor?

Samsung One UI 8.5 güncellemesinin, önümüzdeki günlerde Güney Kore'de dağıtıma çıkması bekleniyor. Küresel çapta dağıtım ise 4 Mayıs 2026 tarihinden itibaren başlayacak.

