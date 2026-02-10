Samsung One UI 8.5 için dördüncü beta yayınlandı
Kaçıranlar için Samsung One UI 8.5 güncellemesinin önümüzdeki haftalarda tanıtılacak Galaxy S26 serisi ile kullanıma sunulması bekleniyor. Halihazırda devam eden beta sürümü ise, yavaş yavaş son aşamaya ulaşmaya başladı ve dördüncü beta yayınlandı.
Güncelleme ile birlikte, arama sırasında sesin kendiliğinden hoparlöre geçmesi, Telefon uygulamasında arama geçmişi görüntülenirken yaşanan hatalar ve Bluetooth kulaklık bağlıyken tek taraflı ses problemi gibi sorunlar gideriliyor. Ayrıca arama kayıtları ekranında yaşanan numara kopyalama hatası ile AI Select özelliğinde kopyalama sonrası menünün kapanmaması sorunu da bu sürümle düzeltilmiş durumda.
Beta programına dahil olan kullanıcılar, güncellemeyi Ayarlar > Yazılım Güncellemesi > İndir ve Yükle adımları üzerinden kontrol edebiliyor. One UI 8.5 tarafında öne çıkan yeniliklerin başında görsel arayüz değişiklikleri geliyor. Yeni sürümle birlikte simgelerde daha belirgin derinlik efektleri, yumuşatılmış gölgeler ve yarı saydam yüzeyler sunuluyor.
Hızlı Ayarlar paneli ise tamamen özelleştirilebilir bir yapıya kavuşuyor. Kullanıcılar, anahtarların yerleşiminden kaydırma çubuklarının konumuna kadar pek çok detayı manuel olarak düzenleyebiliyor.