    Samsung One UI 8 takvimi paylaşıldı: İşte güncelleme alacak telefonlar

    Samsung One UI 8 güncellemesinin kararlı sürümü için yayın takvimi belli oldu. Peki yeni sürüm hangi Galaxy cihazlara geliyor veya ne zaman ulaşacak? İşte detaylar...

    Samsung One UI 8 takvimi paylaşıldı: Hangi modeller sırada? Tam Boyutta Gör
    Samsung, bildiğiniz gibi One UI 8.0'ın kararlı sürümü için hazırlıkları tamamladı ve yeni sürüm yeni nesil cihazlara ulaşmaya başladı. Son olarak koreli dev, One UI 8 kararlı güncellemesi için resmi dağıtım takvimini paylaştı. İlk olarak Galaxy S25 serisine ulaşan güncelleme, önümüzdeki haftalarda diğer Galaxy cihazlara da yayılacak. İşte detaylar...

    Samsung One UI 8 takvimi paylaşıldı

    Kaçıranlar için One UI 8 dağıtımı 18 Eylül itibarıyla Galaxy S25, S25+, S25 Edge ve S25 Ultra modellerinde başladı. 25 Eylül'den itibaren Galaxy S24 serisi ve Z Fold6 ile Z Flip6 da güncellemeyi alacak. Ekim ayı boyunca ise güncellemeler kademeli olarak Galaxy S23, S22 ve önceki S21 FE modellerine sunulacak.

    Galaxy A serisi için takvim daha yoğun görünüyor. 25 Eylül'de Galaxy A56 5G ve A36 5G ile başlayacak güncelleme, ekim ayı boyunca A55 5G, A35 5G, A26, A17 serisi, A54 5G ve A34 5G gibi popüler modellere yayılacak. A73 5G, A53 5G ve A24 ise 16 Ekim'den sonra sırada olacak. Galaxy A33 5G kullanıcıları ise 23 Ekim’de One UI 8’e kavuşacak.

    Tabletlere yönelik güncellemeler de bu takvime dahil. Galaxy Tab S10 serisi 2 Ekim’de güncelleme alırken, Tab S9 serisi 6 Ekim’de, Tab S8 serisi ise 16 Ekim’de One UI 8 kararlı sürümüne güncellenecek. Ancak bu tarihlerde ufak oynamalar yaşanabileceğini söyleyelim.

    • 18 Eylül'den itibaren: Galaxy S25, Galaxy S25+, Galaxy S25 Edge ve Galaxy S25 Ultra
    • 25 Eylül'den itibaren: Galaxy S24, Galaxy S24+, Galaxy S24 FE ve Galaxy S24 Ultra
    • 2 Ekim'den itibaren: Galaxy S23, Galaxy S23+, Galaxy S23 FE ve Galaxy S23 Ultra
    • 6 Ekim'den itibaren: Galaxy S22, Galaxy S22+ ve Galaxy S22 Ultra
    • 16 Ekim'den itibaren: Galaxy S21 FE
    • 25 Eylül'den itibaren: Galaxy Z Fold6 ve Galaxy Z Flip6
    • 2 Ekim'den itibaren: Galaxy Z Fold5 ve Galaxy Z Flip5
    • 6 Ekim'den itibaren: Galaxy Z Fold4 ve Galaxy Z Flip4
    • 25 Eylül'den itibaren: Galaxy A56 5G ve Galaxy A36 5G
    • 2 Ekim'den itibaren: Galaxy A55 5G, Galaxy A35 5G, Galaxy A26, Galaxy A17 ve Galaxy A17 5G
    • 6 Ekim'den itibaren: Galaxy A54 5G, Galaxy A34 5G, Galaxy A25 5G, Galaxy A16 5G, Galaxy A16 ve Galaxy A15 5G
    • 16 Ekim'den itibaren: Galaxy A73 5G, Galaxy A53 5G, Galaxy A24, Galaxy A15, Galaxy A07, Galaxy A06 5G ve Galaxy A06
    • 23 Ekim'den itibaren: Galaxy A33 5G
    • 2 Ekim'den itibaren: Galaxy Tab S10, Galaxy Tab S10+, Galaxy Tab S10 Ultra, Galaxy Tab S10 FE ve Galaxy Tab S10 Lite
    • 6 Ekim'den itibaren: Galaxy Tab S9, Galaxy Tab S9+, Galaxy Tab S9 Ultra ve Galaxy Tab S9 FE
    • 16 Ekim'den itibaren: Galaxy Tab S8, Galaxy Tab S8+ ve Galaxy Tab S8 Ultra

    One UI 8.0 yenilikler

    Yeni One UI 8 arayüzü, yapay zekâ odaklı özelliklerin yanı sıra daha sezgisel bir kullanıcı deneyimi getiriyor. Canlı animasyonlar, güncellenmiş Circle to Search entegrasyonu, geliştirilmiş Live Translate ve esnek DeX arayüzü gibi özelliklerle cihazların yazılımsal kabiliyetleri artırılmış olacak. Ayrıca Samsung Notes ve Takvim ile daha gelişmiş Rutinler entegrasyonu ve Knox Vault güvenlik altyapısında önemli iyileştirmeler bulunuyor.

    Profil resmi
    Yeni nesil Renault Clio sonunda tanıtıldı

    Profil resmi
    POOPY 5 gün önce

    hayret vagbotlar çamur atmamış...

