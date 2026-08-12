Samsung One UI 9.0 çıkmadan One UI 9.5 testleri başladı

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Tam Boyutta Gör Samsung'un One UI geliştirme çalışmaları hız kazanırken şirket bir yandan One UI 9.5 üzerinde çalışmaya başladı. İlginç olan ise Galaxy kullanıcılarının hâlâ One UI 9.0'ın kararlı sürümünü bekliyor olması. Geçtiğimiz hafta henüz tanıtılmayan Galaxy S27 modellerinin Samsung'un test sunucularında One UI 9.5 ile çalışırken görülmesinin ardından, dahili testlerin şimdi Galaxy S26 serisine de genişlediği ortaya çıktı.

One UI 9.5 testleri başladı

Sızıntı kaynağına göre, Galaxy S26 serisi için One UI 9.5 çalışmaları halihazırda başladı ve test yapısı CZH1 numarasına sahip. Karşılaştırmak adına, Samsung'un One UI 8.5 geliştirmesine geçen yıl eylül ayının ortalarında başladığını, tam sürümün ise aralık ayında resmi olarak duyurulduğunu söyleyelim. One UI 9.5 çalışmalarının bu kez daha erken başlaması, yeni sürümün önceki nesle kıyasla daha erken duyurulabileceği ihtimalini güçlendiriyor.

Samsung kullanıcıların şu an için asıl beklediği güncelleme ise One UI 9.0. Şirket, Galaxy S26 serisi için ilk One UI 9.0 beta sürümünü Mayıs ayında yayınladı ve ardından düzenli aralıklarla yeni beta sürümleri sundu. Şirket, S26 modelleri için beşinci One UI 9.0 beta sürümünün bu hafta yayınlanacağını doğruladı. Buna rağmen kararlı sürümün çıkış tarihi henüz açıklanmadı.

One UI 9.0'ın kararlı sürümü ise Temmuz ayında tanıtılan Galaxy Z Fold 8, Galaxy Z Fold 8 Ultra ve Galaxy Z Flip 8 modellerinde kullanıma sunuldu. One UI 8.5'in geçen yılki test takvimi, bu yılki ile büyük ölçüde benzer. Bu nedenle Samsung, One UI 9.0 kararlı sürümünü Eylül ayında daha geniş bir Galaxy cihaz grubuna sunabilir.

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Ayrıca One UI 9.0 beta programının da önümüzdeki haftalarda Galaxy S25 serisi ve bazı diğer modellere genişletilmesi bekleniyor. Şimdilik Samsung'un One UI 9.5 için dahili testlere başlaması, One UI 9.0'ın kararlı sürümünden önce yeni nesil yazılım çalışmalarının başladığını gösteriyor. Şirketin One UI 9.0 için resmi takvimi açıklaması bekleniyor.

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Samsung One UI 9.0 çıkmadan One UI 9.5 testleri başladı

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