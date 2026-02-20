Samsung One UI 9.0'dan ilk görüntüler paylaşıldı

Android 17 ve yeni AI entegrasyonu
Samsung'un takvimine bakıldığında One UI 9.0'ın, 2026 ortasında tanıtılması beklenen Galaxy Z Fold 8 ve Z Flip 8 ile birlikte resmi çıkış yapması bekleniyor. Arayüz tarafında 8.5 ile gelen yüzen aksiyon öğeleri yeni sürümde korunuyor. Ancak sayfa arka plan grafiklerinde daha modern bir tasarım dili benimsenmiş durumda.
Üst bölümde solda geri ok simgesi, sağda ise ek seçeneklere erişim sağlayan menü yer alıyor. Genel yaklaşım, sadeleştirme ve görsel tutarlılık üzerine kurulu.
"Ask AI" özelliğinin Perplexity AI altyapısıyla çalıştığı belirtiliyor. Sistem yalnızca sayfa özetlemekle sınırlı kalmıyor; içerik bağlamını analiz ederek sorulara yanıt verebiliyor. Bazı senaryolarda tarama geçmişini de dikkate alarak fiyat karşılaştırmaları yapmak veya uzun makalelerden ana çıkarımları derlemek de özellikleri arasında. Yanıtlar sohbet benzeri bir arayüzde sunuluyor ve geçmiş konuşmalar gizlilik çerçevesinde yönetilebiliyor. Özelliğin ilk etapta Galaxy AI destekli amiral gemisi modellerle sınırlı kalması bekleniyor.
vay be gayet iyi