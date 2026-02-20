Samsung One UI 9.0'dan ilk görüntüler paylaşıldı

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Samsung, One UI 8.0'ın dağıtımı tamamlanmış, One UI 8.5 ise hâlâ test aşamasındayken Android 17 tabanlı One UI 9.0 için erken geliştirme sürecine başladı. Dahili firmware sızıntıları, yeni sürümün henüz aylar uzakta olsa da şekillenmeye başladığını gösteriyor. Son olarak yeni güncellemeden ilk görüntüler paylaşıldı.

Android 17 ve yeni AI entegrasyonu

Samsung'un takvimine bakıldığında One UI 9.0'ın, 2026 ortasında tanıtılması beklenen Galaxy Z Fold 8 ve Z Flip 8 ile birlikte resmi çıkış yapması bekleniyor. Arayüz tarafında 8.5 ile gelen yüzen aksiyon öğeleri yeni sürümde korunuyor. Ancak sayfa arka plan grafiklerinde daha modern bir tasarım dili benimsenmiş durumda.

Üst bölümde solda geri ok simgesi, sağda ise ek seçeneklere erişim sağlayan menü yer alıyor. Genel yaklaşım, sadeleştirme ve görsel tutarlılık üzerine kurulu.

Tam Boyutta Gör Asıl dikkat çeken yenilik ise Samsung Internet uygulamasında yapılmış. One UI 9.0'ın erken sürümlerinde "Compact" adlı yeni bir görünüm seçeneği test ediliyor. Bu mod, daha sürükleyici bir arayüz sunarken alt gezinme çubuğunu yeniden düzenliyor. Arama, son sekmeler ve menü erişimi tek bir yapıda toplanırken, burada "Ask AI" butonu bulunacak.

Samsung, uygun fiyatlı iki akıllı bilekliğine desteği sonlandırdı 17 sa. önce eklendi

"Ask AI" özelliğinin Perplexity AI altyapısıyla çalıştığı belirtiliyor. Sistem yalnızca sayfa özetlemekle sınırlı kalmıyor; içerik bağlamını analiz ederek sorulara yanıt verebiliyor. Bazı senaryolarda tarama geçmişini de dikkate alarak fiyat karşılaştırmaları yapmak veya uzun makalelerden ana çıkarımları derlemek de özellikleri arasında. Yanıtlar sohbet benzeri bir arayüzde sunuluyor ve geçmiş konuşmalar gizlilik çerçevesinde yönetilebiliyor. Özelliğin ilk etapta Galaxy AI destekli amiral gemisi modellerle sınırlı kalması bekleniyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: