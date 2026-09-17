Samsung One UI 9 güncellemesi çıktı: İşte güncelleme alacak modeller

İlk desteklenen Galaxy modelleri
Samsung Newsroom üzerinden yapılan duyuruya göre Galaxy S26, Galaxy S26+ ve Galaxy S26 Ultra, One UI 9'un kararlı sürümünü alan ilk modeller oldu. Ancak dağıtım kademeli olarak gerçekleştirildiği için güncelleme şu anda tüm kullanıcılara ulaşmış olmayabilir. Bölgeye göre değişen dağıtım süreci nedeniyle bazı kullanıcıların birkaç gün daha beklemesi gerekebilir.
Güncellemenin cihazınıza gelip gelmediğini kontrol etmek için Ayarlar > Yazılım güncellemesi > İndir ve yükle bölümüne gidebilirsiniz. Samsung, diğer Galaxy modellerinin isimlerini ve kesin dağıtım tarihlerini henüz açıklamadı. Bununla birlikte beta programında yer alan cihazların One UI 9'un kararlı sürümünü kısa süre içinde almaya başlaması bekleniyor.
One UI 9 hangi Galaxy modellerine gelecek?
Beta sürecinde bulunan ve kararlı sürüme geçmesi beklenen cihazlar arasında ise, Galaxy Z Flip & Fold 7, Galaxy Z Flip & Fold 6, Galaxy S25 serisi, S24 serisi, S23 serisi, Galaxy A57, A56, A55, A37, A36, A35 ve Galaxy A25 dahil olmak üzere birden fazla cihaz yer alıyor.
- Galaxy Z Flip 7, Z Fold 7
- Galaxy Z Flip 6, Z Fold 6
- Galaxy S25, S25+, S25 Ultra, S25 FE
- Galaxy S24, S24+, S24 Ultra, S24 FE
- Galaxy S23, S23+, S23 Ultra
- Galaxy A57, A56, A55
- Galaxy A37, A36, A35
- Galaxy A25
Samsung'un yeni arayüzü yalnızca tasarım değişiklikleriyle sınırlı kalmıyor. One UI 9 ile birlikte My FanCam isimli yeni bir özellik geliyor. Bu özellik, kaydedilmiş bir video içerisinden seçilen belirli bir kişinin takip edilmesini sağlıyor. Now Brief tarafında ise yeni Generative Cards ve Editable Cards özellikleri bulunuyor.
Bunun yanında One UI 9'u destekleyen cihazlar için daha kapsamlı değişiklikler de sunulacak. Quick Panel daha fazla kişiselleştirme seçeneğine kavuşurken, Samsung Notes uygulamasına yeni bir Tape özelliği ekleniyor. Game Booster için daha fazla seçenek sunulması da güncellemenin yenilikleri arasında.
Samsung DeX kullanıcılarını ilgilendiren tarafta ise çoklu monitör desteği ve pencere yönetimi geliştiriliyor. Böylece harici ekranlarla çalışan kullanıcılar için daha esnek bir masaüstü deneyimi sunulmuş olacak. Samsung'un önümüzdeki dönemde One UI 9 için daha geniş bir dağıtım takvimi paylaşması bekleniyor. Dolayısıyla beta programında yer alan modellerin ardından daha fazla Galaxy cihazının güncellemeye dahil edilmesi gündemde.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: