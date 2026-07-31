Samsung, One UI 9.0'ı 50'ye yakın cihazda test ediyor: İşte tam liste

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Samsung, Android 17 tabanlı One UI 9.0 güncellemesi üzerindeki çalışmalarını sürdürüyor. Şirketin dahili test sunucularında toplam 49 farklı Galaxy telefon ve tablet için yeni arayüzün test edildiği ortaya çıktı.

One UI 9.0 test edilen Samsung cihazları belli oldu

Her ne kadar One UI 9.0 beta programı şu anda yalnızca Galaxy S26 serisi ile sınırlı olsa da, Samsung'un çok sayıda cihaz üzerinde dahili test yürütmesi güncelleme hazırlıklarının hız kazandığını gösteriyor. Buna göre listede Galaxy S23-S25 arası, Galaxy Z Fold&Flip 7-5 arası, Galaxy A57, Galaxy A56, A54 dahil birçok cihaz yer alıyor. Detaylı listeye hemen aşağıdan göz atabilirsiniz.

Şu an için Samsung'un test sürecine dahil ettiği cihazlar, güncellemenin daha erken yayınlanacağı anlamına gelmiyor. Ancak şirket, yeni sürümleri kararlı dağıtımdan önce test ederek olası hataları tespit etmeyi ve güncelleme sürecini hızlandırmayı hedefliyor. Ayrıca Samsung'un önümüzdeki haftalarda test kapsamını daha fazla Galaxy modeline genişletmesi bekleniyor.

Samsung telefonlar için yeni root aracı "Root My Galaxy" çıktı 20 sa. önce eklendi

Öte yandan şirket, One UI 9.0 genel beta programını şu an yalnızca Galaxy S26 serisi kullanıcılarına sunuyor. Son sızıntılar ise beta programının yakın zamanda Galaxy S25 serisine de açılabileceği yönünde.

Galaxy S serisi

Galaxy S25

Galaxy S25+

Galaxy S25 Ultra

Galaxy S25 FE

Galaxy S24

Galaxy S24+

Galaxy S24 Ultra

Galaxy S24 FE

Galaxy S23

Galaxy S23+

Galaxy S23 Ultra

Galaxy S23 FE

Galaxy Z serisi

Galaxy Z Fold 7

Galaxy Z Flip 7

Galaxy Z Fold 6

Galaxy Z Flip 6

Galaxy Z Fold 5

Galaxy Z Flip 5

Galaxy A serisi

Galaxy A57

Galaxy A56

Galaxy A55

Galaxy A54

Galaxy A37

Galaxy A36

Galaxy A35

Galaxy A34

Galaxy A27

Galaxy A26

Galaxy A25

Galaxy A24

Galaxy A17

Galaxy A16

Galaxy A15 5G

Galaxy A07

Galaxy M serisi

Galaxy M56

Galaxy M35

Galaxy M34

Galaxy Tab serisi

Galaxy Tab S11

Galaxy Tab S11 Ultra

Galaxy Tab S10+

Galaxy Tab S10 Ultra

Galaxy Tab S10 FE

Galaxy Tab S10 FE+

Galaxy Tab S10 Lite

Galaxy Tab S9

Galaxy Tab S9+

Galaxy Tab S9 Ultra

Galaxy Tab A11

Galaxy Tab S6 Lite

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Cep Telefonları Haberleri

Samsung, One UI 9.0'ı 50'ye yakın cihazda test ediyor: İşte liste

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: