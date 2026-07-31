Samsung, One UI 9.0'ı 50'ye yakın cihazda test ediyor: İşte tam liste

One UI 9.0 test edilen Samsung cihazları belli oldu
Her ne kadar One UI 9.0 beta programı şu anda yalnızca Galaxy S26 serisi ile sınırlı olsa da, Samsung'un çok sayıda cihaz üzerinde dahili test yürütmesi güncelleme hazırlıklarının hız kazandığını gösteriyor. Buna göre listede Galaxy S23-S25 arası, Galaxy Z Fold&Flip 7-5 arası, Galaxy A57, Galaxy A56, A54 dahil birçok cihaz yer alıyor. Detaylı listeye hemen aşağıdan göz atabilirsiniz.
Şu an için Samsung'un test sürecine dahil ettiği cihazlar, güncellemenin daha erken yayınlanacağı anlamına gelmiyor. Ancak şirket, yeni sürümleri kararlı dağıtımdan önce test ederek olası hataları tespit etmeyi ve güncelleme sürecini hızlandırmayı hedefliyor. Ayrıca Samsung'un önümüzdeki haftalarda test kapsamını daha fazla Galaxy modeline genişletmesi bekleniyor.
Öte yandan şirket, One UI 9.0 genel beta programını şu an yalnızca Galaxy S26 serisi kullanıcılarına sunuyor. Son sızıntılar ise beta programının yakın zamanda Galaxy S25 serisine de açılabileceği yönünde.
Galaxy S serisi
- Galaxy S25
- Galaxy S25+
- Galaxy S25 Ultra
- Galaxy S25 FE
- Galaxy S24
- Galaxy S24+
- Galaxy S24 Ultra
- Galaxy S24 FE
- Galaxy S23
- Galaxy S23+
- Galaxy S23 Ultra
- Galaxy S23 FE
Galaxy Z serisi
- Galaxy Z Fold 7
- Galaxy Z Flip 7
- Galaxy Z Fold 6
- Galaxy Z Flip 6
- Galaxy Z Fold 5
- Galaxy Z Flip 5
Galaxy A serisi
- Galaxy A57
- Galaxy A56
- Galaxy A55
- Galaxy A54
- Galaxy A37
- Galaxy A36
- Galaxy A35
- Galaxy A34
- Galaxy A27
- Galaxy A26
- Galaxy A25
- Galaxy A24
- Galaxy A17
- Galaxy A16
- Galaxy A15 5G
- Galaxy A07
Galaxy M serisi
- Galaxy M56
- Galaxy M35
- Galaxy M34
Galaxy Tab serisi
- Galaxy Tab S11
- Galaxy Tab S11 Ultra
- Galaxy Tab S10+
- Galaxy Tab S10 Ultra
- Galaxy Tab S10 FE
- Galaxy Tab S10 FE+
- Galaxy Tab S10 Lite
- Galaxy Tab S9
- Galaxy Tab S9+
- Galaxy Tab S9 Ultra
- Galaxy Tab A11
- Galaxy Tab S6 Lite
şu temu işine de bir el atsa şiii