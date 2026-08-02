Samsung, One UI 9.5'i Galaxy S27 Ultra ile test ediyor

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Tam Boyutta Gör Galaxy S26 serisi One UI 8.5 ile piyasaya sürülmüştü. Galaxy S27 serisinin de bunu sürdürmesi bekleniyor. 2027’de çıkacak yeni Galaxy S serisi, One UI 9.5 ile gelecek. Samsung, Galaxy S27 Ultra modelinde One UI 9.5 yazılımını test etmeye başladı bile.

One UI 9.5 yazılımı Samsung sunucularında ortaya çıktı

Kutudan çıktığı gibi One UI 9.0 çalıştıran ilk Samsung cihazları olan Galaxy Z Fold 8 ve Galaxy Z Fold 8 Ultra, yakında teknoloji mağazalarında yerini alacak. Bu arada, Samsung’un sunucularında One UI 9.5 yazılımı ortaya çıktı.

ABD'deki Galaxy S27 Ultra modeline ait

Yazılımın (yapı numarası S958USQU0AZH3), Galaxy S27 Ultra'nın ABD modeline ait olduğu tahmin ediliyor. Samsung’un One UI 9.5'in geliştirme çalışmalarına bu yılın Mayıs ayında başladığı düşünülüyor ancak bu, Samsung'un sunucularında gördüğümüz ilk gerçek yazılım sürümü.

Galaxy S26 serisi için ilk One UI 8.5 sürümü geçen yıl 25 Temmuz'da tespit edilmişti, bu nedenle bir sonraki One UI sürümünün geliştirme çalışmaları normal takvime göre ilerliyor gibi görünüyor. Bu takvim, geçen yıl One UI 8 ve One UI 8.5 ile hızlandırılmıştı. Samsung, Android 16 ile başlayan Google'ın daha hızlı Android sürüm döngüsüne uyum sağlamak için büyük One UI güncellemelerini daha erken yayınlamaya başladı.

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One UI 9 betası sürüyor

Yalnız bu, One UI 9.5'in yakında genel beta teste açılacağı anlamına gelmiyor. Samsung, Galaxy Z Fold 8 ve Flip 8'den daha eski cihazlar için kararlı One UI 9.0 güncellemesini henüz yayınlamadı. Hatta One UI 9 beta programı şu anda yalnızca Galaxy S26 serisine açık.

One UI 9.5, 2027'de yeni cihazlarla birlikte gelecek

Samsung, One UI 8.5 beta programını geçen yıl Aralık ayında başlattı. Bu yıl aynı dönemde One UI 9.5 beta programının da başlaması bekleniyor. Kararlı sürüm ise 2027'de Galaxy S27 serisiyle resmi olarak çıkacak.

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Samsung, One UI 9.5'i Galaxy S27 Ultra ile test ediyor

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