Samsung One UI 9.5 için geri sayım başladı: Beta yakında gelebilir

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Tam Boyutta Gör Samsung, Android 17 tabanlı One UI 9.0'ın ardından yeni One UI sürümü için çalışmalara başladı. Şirketin bir süredir Galaxy cihazlarında One UI 9.5 dahili testleri gerçekleştirdiği bilinirken, Samsung Members uygulamasında ortaya çıkan yeni detay beta programının beklenenden daha erken başlayabileceğini gösteriyor.

One UI 9.5, geçen yıla göre daha erken geliyor

Samsung Members uygulamasının ana ekranının alt bölümünde, kullanıcıların One UI beta programlarına katılmasını sağlayan yeni bir banner görüntülenmeye başladı. Yenilenen banner daha modern bir tasarıma sahip olsa da One UI 9.5 hakkında doğrudan herhangi bir bilgi vermiyor. Buna rağmen söz konusu değişiklik, Samsung'un One UI 9.5 beta programını başlatmak için hazırlıklara başladığını doğruluyor.

Samsung'un One UI 9.5 geliştirme süreci, geçtiğimiz yılki One UI 8.5'e kıyasla daha hızlı ilerliyor. Galaxy S25 serisine ait ilk One UI 8.5 dahili sürümleri Eylül 2025'te görülürken, Galaxy S26 serisi için hazırlanan One UI 9.5 sürümlerinin ilk izleri Ağustos 2026'nın başında ortaya çıktı. Şirket bununla da sınırlı kalmayarak One UI 9.5 dahili testlerini daha fazla Galaxy modeline genişletti. Şu anda test sürecinde 12'den fazla Galaxy cihazının bulunduğu belirtiliyor.

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Geliştirme süreci mevcut hızını korursa Samsung'un One UI 9.5 beta programını kasım ayının başında duyurması mümkün. Böyle bir senaryo, One UI 8.5 beta programından yaklaşık bir ay daha erken bir başlangıç anlamına gelecek. Ayrıca One UI 9.5'in daha erken test edilmeye başlanması, Galaxy S27 serisinin normalden daha erken tanıtılacağına işaret ediyor olabilir. Ancak Samsung tarafından şu ana kadar One UI 9.5 beta programının başlangıç tarihi veya desteklenecek cihazlar konusunda resmi bir açıklama yapılmadı.

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Samsung One UI 9.5 için geri sayım: Beta yakında gelebilir

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