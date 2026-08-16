Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Samsung, One UI 9.5 ile uygulama kilitleme özelliğini getiriyor

    Samsung, One UI 9.5 ile nihayet Uygulama Kilidi özelliğini ekliyor. Bu, kullanıcıların Güvenli Klasör özelliğini kullanmadan, ana ekranda istedikleri uygulamaya şifre koymalarına imkan verecek.

    Samsung One UI 9.5 uygulama kilidi özelliği Tam Boyutta Gör
    Samsung telefonlar, kullanıcıların Güvenli Klasör ile uygulamalarını ve fotoğraflarını güvende tutmalarının yolunu sunsa da, gizli tutmak istenilen bir uygulamayı veya oyunu kilitlemek için basit bir seçenek sunmuyor. Uygulama Kilidi özelliğinin One UI 9.0 ile gelmesi bekleniyordu ancak gelmedi. Şimdi, özelliğin One UI 9.5 ile geleceği söyleniyor.

    Samsung yakın zamanda Galaxy S26 serisinde One UI 9.5'i test etmeye başladı. Bu, planlanandan haftalar önce gerçekleşti. Bununla birlikte, oldukça ilginç bir özellik tespit edildi. Görünüşe göre One UI 9.5, Samsung telefon ve tabletlere uygulama kilidi özelliğini getirecek.

    Uygulama kilitleme nasıl yapılacak?

    samsung telefon uygulamaya şifre koyma Tam Boyutta Gör
    Kullanıcılar, uygulama veya oyunun simgesine basılı tutup menünün sağ üst köşesindeki kilit simgesine dokunarak bu özelliğe erişebilecek. Herhangi bir uygulama veya oyun, doğrudan ana ekrandan veya uygulama çekmecesinden kilitlenebilecek. Uygulama Kilidi özelliği, telefonun mevcut ekran kilidini açma mekanizmasını kullandığı için, kilitli bir uygulamayı veya oyunu açmak için ek bir parola veya PIN hatırlamaya gerek olmayacak.

    One UI 8.5, Galaxy S26 serisiyle birlikte gelmişti. Samsung’un One UI 9.5 güncellemesini önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde Galaxy S27 serisiyle birlikte sunması bekleniyor. One UI 9.5, Android 17 tabanlı olacak.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Elektrikli dev uçak X1 ilk kez havalandı

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    dct şanzıman nasıl opel corsa 2004 telefon şarj oluyor ama yüzdesi değişmiyor focus 1 ghia nissan qashqai 1.2 benzinli yorumları

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    20.000-50.000 TL Arası Telefonlar
    POCO X8 Pro Max
    POCO X8 Pro Max
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    40.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Game Garaj Slayer R9T-5070Ti
    Game Garaj Slayer R9T-5070Ti
    Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum