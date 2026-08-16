Samsung, One UI 9.5 ile uygulama kilitleme özelliğini getiriyor

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Tam Boyutta Gör Samsung telefonlar, kullanıcıların Güvenli Klasör ile uygulamalarını ve fotoğraflarını güvende tutmalarının yolunu sunsa da, gizli tutmak istenilen bir uygulamayı veya oyunu kilitlemek için basit bir seçenek sunmuyor. Uygulama Kilidi özelliğinin One UI 9.0 ile gelmesi bekleniyordu ancak gelmedi. Şimdi, özelliğin One UI 9.5 ile geleceği söyleniyor.

Samsung One UI 9.5’te arayüzü yeniliyor: İşte ilk detaylar 1 gün önce eklendi

Samsung yakın zamanda Galaxy S26 serisinde One UI 9.5'i test etmeye başladı. Bu, planlanandan haftalar önce gerçekleşti. Bununla birlikte, oldukça ilginç bir özellik tespit edildi. Görünüşe göre One UI 9.5, Samsung telefon ve tabletlere uygulama kilidi özelliğini getirecek.

Uygulama kilitleme nasıl yapılacak?

Tam Boyutta Gör Kullanıcılar, uygulama veya oyunun simgesine basılı tutup menünün sağ üst köşesindeki kilit simgesine dokunarak bu özelliğe erişebilecek. Herhangi bir uygulama veya oyun, doğrudan ana ekrandan veya uygulama çekmecesinden kilitlenebilecek. Uygulama Kilidi özelliği, telefonun mevcut ekran kilidini açma mekanizmasını kullandığı için, kilitli bir uygulamayı veya oyunu açmak için ek bir parola veya PIN hatırlamaya gerek olmayacak.

One UI 8.5, Galaxy S26 serisiyle birlikte gelmişti. Samsung’un One UI 9.5 güncellemesini önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde Galaxy S27 serisiyle birlikte sunması bekleniyor. One UI 9.5, Android 17 tabanlı olacak.

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Samsung, One UI 9.5 ile uygulama kilidi özelliğini getiriyor

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