Samsung, One UI 9.5 ile uygulama kilitleme özelliğini getiriyor

Samsung yakın zamanda Galaxy S26 serisinde One UI 9.5'i test etmeye başladı. Bu, planlanandan haftalar önce gerçekleşti. Bununla birlikte, oldukça ilginç bir özellik tespit edildi. Görünüşe göre One UI 9.5, Samsung telefon ve tabletlere uygulama kilidi özelliğini getirecek.
Uygulama kilitleme nasıl yapılacak?
One UI 8.5, Galaxy S26 serisiyle birlikte gelmişti. Samsung’un One UI 9.5 güncellemesini önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde Galaxy S27 serisiyle birlikte sunması bekleniyor. One UI 9.5, Android 17 tabanlı olacak.