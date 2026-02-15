Samsung One UI 9 testte: Hangi cihazlar Android 17'ye güncellenecek?

Tam Boyutta Gör Android 17 Beta 1'in resmi olarak yayınlanmasıyla birlikte, teknoloji dünyası Samsung'un bir sonraki büyük güncellemesi olacak One UI 9'a odaklandı. One UI 8.5'in dağıtımı henüz tamamlanmamışken, Samsung'un dahili test sunucuları yeni nesil yazılımının erken sürümlerini şimdiden gösteriyor.

Android 17 tabanlı One UI 9 ne zaman gelecek?

One UI 9'un resmi olarak Temmuz 2026 civarında, muhtemelen Galaxy Z Fold 8 ve Z Flip 8'in lansmanıyla birlikte yayınlanması bekleniyor. Ancak, Galaxy S26 Ultra ya da S25 serisi gibi yeni amiral gemisi telefona sahipseniz, yazılımı görmek için Temmuz ayına kadar beklemenize gerek kalmayacak. Mayıs 2026 gibi erken bir tarihte genel beta sürümün yayınlanmaya başlayacağı söyleniyor. Bu, kullanıcılara kararlı sürüm herkese ulaşmadan önce Android 17'nin yeni özelliklerini test etme şansı verecek.

One UI 9 güncellemesini alması muhtemel cihazlar

Peki, One UI 9 güncellemesini hangi cihazlar alacak? Samsung, henüz Android 17 güncelleme takvimini yayınlamadı ancak yedi yıllık güncelleme sözünden cihazların listesini çıkarmak mümkün.

Yakında tanıtılacak Galaxy S26 serisi, Mayıs ayında One UI 9 beta sürümünü alacak ilk seri olacak. Samsung’un şu anda Galaxy S25 ve S24 serisiyle de Android 17’yi test ettiği biliniyor.

Katlanabilir modellerde, Galaxy Z Fold 7 ve Flip 7, halihazırda One UI 9 testlerinde kullanılıyor ve yakında piyasaya sürülecek Z Fold 8 ve Z Flip 8 (ve söylentilere göre Wide Fold), Temmuz ayında One UI 9 yazılımıyla piyasaya sürülecek.

Amiral gemilerine göre daha uygun fiyatlı olmalarıyla tercih edilen ve oldukça popüler olan Galaxy A serisi için durum biraz belirsiz. Galaxy A56 ve A36'nın da güncelleme sürecinde kalması ve muhtemelen 2026 yılının sonlarına doğru kararlı güncellemeleri alması bekleniyor. Premium tablet modelleri olan Galaxy Tab S10 ve S11 serisi artık S serisi telefonlarla aynı desteği alıyor; bu da onları One UI 9 güncellemesini alabilecek cihazlar listesine ekliyor.

Android 17 alması muhtemel bir diğer Samsung cihaz da Galaxy S23 serisi. Teknik olarak, en eski aktif amiral gemisi, dördüncü ve son büyük işletim sistemi yükseltmesi olarak One UI 9'u alacak. Eğer hala S23 kullanıyorsanız, muhtemelen bir yıl daha büyük bir güncelleme alacaksınız.

One UI 9 almayacak Samsung cihazları tahmin etmek güç değil. Şubat 2026 başı itibarıyla Samsung, Galaxy S22 serisini ve Galaxy Z Fold 4'ü resmi olarak üç aylık güvenlik programına aldı. Bu cihazların, S21 FE ve A53 ile birlikte One UI 8.5'te kalması bekleniyor.

Samsung’un Android 17 tabanlı One UI 9 güncelleme takvimini bu baharın ilerleyen dönemlerinde açıklaması bekleniyor.

