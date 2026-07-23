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    Samsung One UI 9 güncellemesi neler getiriyor? Tüm yeniliklerin listesi

    Samsung, yeni katlanır telefonları Galaxy Z Fold 8 serisi ve Z Flip8'i tanıttı. Bu cihazlar, Android 17 tabanlı One UI 9 ile geldiğinden sonraki büyük güncellemenin getirdiği yenilikler de belli oldu.

    samsung one ui 9 güncelleme yenilikler Tam Boyutta Gör
    Samsung, Galaxy Z Fold 8 ve Galaxy Z Flip 8 ile birlikte One UI 9'un kararlı sürümünü yayınladı. Android 17 tabanlı yazılım, yeni yapay zeka araçları, özelleştirme kontrolleri, erişilebilirlik iyileştirmeleri ve güvenlik özellikleri sunuyor.

    One UI 9 güncellemesi ilk olarak Galaxy Z Fold 8 Ultra, Galaxy Z Fold 8 ve Galaxy Z Flip 8'de geldi, ardından Galaxy serisinin geri kalanına gelecek. İşte One UI 9.0'daki tüm yeni özelliklere hızlı bir bakış:

    Galaxy AI daha akıllı hale geliyor

    One UI 9 Galaxy AI yenilikleri

    • Nudge: Samsung'un yeni bağlamsal asistanı ekranda ne yaptığınızı izliyor ve doğru anda yardımcı ipuçları veriyor.
    • My FanCam: Bir grup videosu çektiniz ve sonrasında kişiyi öne çıkarmak mı istiyorsunuz? My FanCam, geniş bir çekimi doğrudan Galeri içinde özne izleme klibine dönüştürüyor ve istediğiniz en boy oranına göre kırpmanıza ve yeniden çerçevelemenize olanak tanıyor.
    • Photo Assist: Fotoğraf düzenlemek artık konuşmak kadar kolay. İstediğiniz değişikliği sesli olarak açıklıyorsunuz; Fotoğraf Yardımcısı bunu uyguluyor; orijinal ve düzenlenmiş fotoğrafları karşılaştırmak için kullanışlı bir yan yana görünüm sunuyor.
    • Now Brief: Samsung'un günlük özet özelliği artık daha kişisel. Rutininizi otomatik olarak öğrenmenin ötesinde, artık müzik, yol tarifi veya takvim etkinliklerine doğrudan atlayan işlem düğmeleriyle birlikte görmek istediğiniz güncelleme türlerini özelleştirebiliyorsunuz.

    Katlanabilir öncelikli tasarım değişiklikleri

    One UI 9 katlanabilir cihaz yenilikler

    • Kesintisiz Ekran: Özellikle Galaxy Z Fold8 için geliştirilen bu özellik, dikey ve yatay mod arasında geçiş yaparken içeriği otomatik olarak ayarlıyor. Böylece videolar, makaleler ve aradaki her şey büyük iç ekranda her zaman doğru bir şekilde gösteriliyor.
    • Akıllı duvar kağıdı konumlandırma: Kilit Ekranı duvar kağıdını kapak ekranına ayarlamak artık saat veya widget'larla uğraşmak anlamına gelmiyor. One UI 9, hiçbir şeyin üst üste binmemesi için görüntünüzü otomatik olarak konumlandırıyor ve dengeyi kaybetmeden yeniden çerçevelemek için sürükleyebiliyorsunuz.
    • Daha fazla pencere, daha fazla verimlilik: İki ve üç yönlü bölünmüş ekran desteğiyle çoklu görev yükseltme alıyor. Birden fazla uygulamayı yan yana çalıştırmanıza ve tek bir dokunuşla aralarında geçiş yapmanıza olanak tanıyor.
    • FlexWindow daha yetenekli hale geliyor: Z Flip8'deki kapak ekranı artık neredeyse tam bir Ana ekran gibi çalışıyor. Uygulama tepsisi için yukarı kaydırın, bildirimler ve Hızlı Panel için aşağı kaydırın ve telefonu açmadan doğrudan widget'ları yeniden düzenleyin veya ekleyin.

    Gezinme ve günlük kullanım kolaylığı

    • Daha basit, daha hızlı gezinme: One UI 9, sistem genelindeki menüleri, düğmeleri ve çubukları yeniden düzenleyerek, çoklu görev yaparken veya çalışan uygulamalar arasında geçiş yaparken bile gezinmeyi daha hızlı ve sezgisel hale getiriyor.
    • Garanti ve bakım: Cihaz desteği için yeni tek noktadan merkez. Garanti durumunu kontrol edin, Bixby'den anında yardım alın, önceden fiyat tahminleriyle onarım randevuları alın, teşhis çalıştırın ya da Samsung Care+ planını yönetin.

    Gizlilik ve Güvenlik yükseltmeleri

    One UI 9 güvenlik ve gizlilik özellikleri

    • Yapay zeka asistanı etkinliği: Yeni kontrol paneli, eriştiği her uygulamayı ve gerçekleştirdiği her eylemi tek bir yerde kaydediyor.
    • Gizlilik uyarıları: Cihaz içi zekayı kullanan One UI 9, artık hassas konumunuza sürekli erişen ya da gerçekten ihtiyaç duymadıkları arka plan izinlerine erişen uygulamaları işaretliyor ve bunları nasıl engelleyebileceğinize dair ipuçları sunuyor.
    • Kötü amaçlı web sitesi koruması: Samsung Internet, makine öğrenimini kullanarak tehlikeli bağlantıları yüklenmeden yakalayabiliyor ve riskli bir şeye dokunduğunuz anda sizi uyarıyor.

    Galaxy Z Fold8 serisi ve Galaxy Z Flip8, One UI 9 ile geliyor

    One UI 9.0, Ağustos ayı başlarında en yeni katlanabilir cihazlarla birlikte dağıtılmaya başlanacak. Samsung, mevcut cihazlar için güncelleme programını ya da zaman çizelgesini açıklamadı. Her zaman olduğu gibi, belirli Galaxy AI özelliklerinin kullanılabilirliği cihaza, ülkeye ve dile göre değişecek.

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