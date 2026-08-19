Samsung, One UI 9 için yeni Garanti ve bakım özelliğini tanıttı

One UI 9 için yeni Garanti ve bakım özelliği geliyor
Yeni menü, Ayarlar uygulaması üzerinden cihazların garanti sürelerini ve sona erme tarihlerini tek bir ekranda gösteriyor. Kullanıcının o anda kullandığı cihaz ekranın üst bölümünde yer alırken, cihazın Samsung Care+ hizmetine dahil edilip edilemeyeceği de aynı bölümde görüntüleniyor. Ana cihazın altında ise kullanıcının giriş yaptığı Samsung hesabına bağlı diğer Galaxy cihazları listeleniyor.
Bir sorun tespit edildiğinde kullanıcılar doğrudan menü üzerinden Samsung yetkili servis merkezinden onarım talep edebiliyor. Böylece servis randevusu veya onarım başlatmak için telefon görüşmesi yapma gerekliliği ortadan kalkıyor. Samsung, onarımların şirket tarafından sertifikalandırılmış teknisyenler ve orijinal Samsung parçaları kullanılarak gerçekleştirileceğini belirtiyor.
Bixby'de sorun tespit dönemi
Servis merkezine gitmek istemeyen veya gidemeyen kullanıcılar için de uzaktan destek seçeneği sunuluyor. Bu sayede uygun sorunlarda teknik destek süreci cihaz üzerinden başlatılabiliyor. Yeni Garanti ve bakım menüsünün bir diğer özelliği ise onarım maliyetleriyle ilgili. Kullanıcılar karşılaştıkları sorunlarda önemli parçalar için tahmini onarım maliyetlerini görebiliyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: