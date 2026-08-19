Samsung, One UI 9 için yeni Garanti ve bakım özelliğini tanıttı

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Tam Boyutta Gör Samsung, One UI 9 ile Galaxy cihazlarının garanti ve servis süreçlerini tek noktadan yönetmeyi sağlayan yeni bir Garanti ve bakım menüsü hazırlıyor. İlk olarak yeni Galaxy Z Fold 8, Galaxy Z Fold 8 Ultra ve Galaxy Z Flip 8 modellerinde görülen özellik, kullanıcıların Samsung hesaplarına bağlı cihazlarla ilgili garanti ve servis bilgilerine daha kolay ulaşmasını sağlıyor.

One UI 9 için yeni Garanti ve bakım özelliği geliyor

Yeni menü, Ayarlar uygulaması üzerinden cihazların garanti sürelerini ve sona erme tarihlerini tek bir ekranda gösteriyor. Kullanıcının o anda kullandığı cihaz ekranın üst bölümünde yer alırken, cihazın Samsung Care+ hizmetine dahil edilip edilemeyeceği de aynı bölümde görüntüleniyor. Ana cihazın altında ise kullanıcının giriş yaptığı Samsung hesabına bağlı diğer Galaxy cihazları listeleniyor.

Tam Boyutta Gör Böylece farklı telefon, tablet veya diğer Samsung ürünlerinin garanti bilgilerine ayrı ayrı menüler üzerinden ulaşmak yerine tüm bilgiler tek bir yerde görüntülenebiliyor. Samsung, Garanti ve bakım menüsünü yalnızca garanti takibiyle sınırlamıyor. Kullanıcılar Bixby üzerinden cihaz sorunlarını teşhis edebiliyor. Pil, şarj, sensörler, dokunmatik ekran tepkisi ve bağlantı gibi farklı bileşenler için tanılama işlemleri gerçekleştirilebiliyor.

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Bir sorun tespit edildiğinde kullanıcılar doğrudan menü üzerinden Samsung yetkili servis merkezinden onarım talep edebiliyor. Böylece servis randevusu veya onarım başlatmak için telefon görüşmesi yapma gerekliliği ortadan kalkıyor. Samsung, onarımların şirket tarafından sertifikalandırılmış teknisyenler ve orijinal Samsung parçaları kullanılarak gerçekleştirileceğini belirtiyor.

Bixby'de sorun tespit dönemi

Servis merkezine gitmek istemeyen veya gidemeyen kullanıcılar için de uzaktan destek seçeneği sunuluyor. Bu sayede uygun sorunlarda teknik destek süreci cihaz üzerinden başlatılabiliyor. Yeni Garanti ve bakım menüsünün bir diğer özelliği ise onarım maliyetleriyle ilgili. Kullanıcılar karşılaştıkları sorunlarda önemli parçalar için tahmini onarım maliyetlerini görebiliyor.

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Samsung, One UI 9 için yeni Garanti ve bakım özelliğini tanıttı

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