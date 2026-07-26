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    Samsung'dan One UI 9 ile kritik güvenlik kararı: 13 yanlış şifrede telefon kalıcı kilitlenecek

    Samsung, One UI 9.0 güncellemesiyle Galaxy telefonların kilit ekranı güvenliğinde önemli bir değişikliğe hazırlanıyor. Artık 13 yanlış şifre denemesinden sonra telefon kalıcı olarak kilitlenecek.

    Samsung, One UI 9 ile kilit ekranı güvenliğini sertleştiriyor Tam Boyutta Gör
    Samsung, One UI 9.0 (Android 17) güncellemesiyle Galaxy telefonların kilit ekranı güvenliğinde önemli bir değişikliğe hazırlanıyor. Şirket, yanlış PIN, parola veya desen girişlerine karşı uyguladığı politikayı sıkılaştırarak yetkisiz erişim girişimlerini büyük ölçüde zorlaştırmayı hedefliyor.

    Samsung, One UI 9.0 ile kilit ekranı güvenliğini arttırıyor

    Yeni güvenlik sistemi kapsamında kullanıcıların yanlış kilit açma denemesi hakkı ciddi şekilde azaltılıyor. Buna göre beşinci hatalı girişten itibaren cihaz belirli sürelerle geçici olarak kilitlenecek. Yanlış denemeler devam ettikçe bekleme süresi kademeli olarak artacak ve 12. başarısız girişten sonra kullanıcı 24 saat boyunca yeni bir deneme yapamayacak. Eğer 13. deneme de başarısız olursa cihaz kalıcı olarak kilitlenecek ve yeniden kullanılabilmesi için fabrika ayarlarına sıfırlanması gerekecek.

    Yanlış deneme sayısı Kilitlenme süresi
    5 1 dakika
    6 5 dakika
    7 15 dakika
    8 30 dakika
    9 90 dakika
    10 4 saat
    11 12 saat
    12 24 saat
    13 Kalıcı kilit (fabrika ayarlarına sıfırlama gerekli)

    Samsung, bu değişikliğin temel amacının "brute force" olarak bilinen ve farklı PIN veya şifre kombinasyonlarının art arda denenmesiyle gerçekleştirilen saldırıları engellemek olduğunu belirtiyor. Yanlış denemeler arasındaki bekleme süresinin giderek uzaması, otomatik şifre kırma girişimlerini önemli ölçüde yavaşlatacak.

    Şirket ayrıca kullanıcı deneyimini olumsuz etkilememek adına bazı istisnalara da yer veriyor. Aynı yanlış PIN, parola veya desenin art arda tekrar girilmesi ayrı başarısız denemeler olarak sayılmayacak. Böylece kullanıcılar aynı hatayı birkaç kez tekrarladığında gereksiz şekilde deneme haklarını tüketmeyecek. One UI 9 ayrıca belirli bir hata sayısına ulaşıldığında ekranda kaç deneme hakkının kaldığını da açık şekilde gösterecek.

    Samsung, telefonunu ağırlıklı olarak parmak izi veya yüz tanıma sistemiyle açan kullanıcıların da yedek PIN, parola ya da desenlerini unutmamaları gerektiği konusunda uyarıyor. Android, güvenlik nedeniyle cihaz yeniden başlatıldığında veya yaklaşık her 72 saatte bir bu bilgilerin yeniden girilmesini zorunlu tutuyor. Bu nedenle yedek kimlik doğrulama bilgilerini unutan kullanıcılar, sonunda cihazlarını fabrika ayarlarına döndürmek zorunda kalabilir.

    Öte yandan Samsung, telefonun cepte veya çantada taşınırken yanlışlıkla farklı dokunuşlar algılaması durumunda yeni sistemin nasıl davranacağı konusunda henüz ayrıntılı bilgi paylaşmış değil. Şirket, bu riskin azaltılması için Ayarlar > Ekran bölümündeki Yanlışlıkla Dokunmayı Önleme özelliğinin açık tutulmasını tavsiye ediyor.

    Yeni güvenlik politikası tüm Galaxy telefonlara gelmeyecek. Samsung'un verdiği bilgiye göre bu değişiklik yalnızca One UI 9.0 yüklü olarak kutudan çıkan cihazlarda uygulanacak. Şu an için Galaxy Z Fold 8, Galaxy Z Fold 8 Ultra ve Galaxy Z Flip 8 bu kapsama girerken, One UI 9 beta sürümünü kullanan Galaxy S26 serisinde söz konusu güvenlik sistemi henüz bulunmuyor.

    Kaynakça https://www.sammobile.com/news/samsung-galaxy-one-ui-9-stricter-lock-screen-security/ https://www.samsung.com/sa_en/support/mobile-devices/one-ui-9-lockscreen-security-policy/
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