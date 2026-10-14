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    Samsung One UI tarih mi oluyor: Galaxy OS ortaya çıktı

    Samsung'un One UI arayüzünü kapsamlı şekilde yenileyerek Galaxy OS adıyla yeni bir döneme geçebileceği söyleniyor. Yeni yazılımın Galaxy S28 serisiyle gelmesi bekleniyor.

    Samsung One UI tarih mi oluyor: Galaxy OS ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Samsung'un akıllı telefon yazılımında kapsamlı bir değişikliğe hazırlandığı ortaya çıktı. Sızıntılara göre şirket, One UI arayüzünü baştan ele alarak daha fazla yapay zeka özelliğini sistemin merkezine yerleştirmeyi planlıyor. Şirket içinde One UI 10 veya Galaxy OS adıyla anılan projenin, Galaxy S28 serisiyle birlikte sunulabileceği konuşuluyor.

    Samsung, One UI yerine Galaxy OS'a mı geçecek?

    Sızıntılarıyla bilinen phonefuturist'e göre Samsung, mevcut yazılım deneyiminde büyük bir yenilik üzerinde çalışıyor. Projenin Galaxy OS adını alması durumunda şirket, uzun süredir kullandığı One UI markasını değiştirebilir. Diğer olasılık ise yeni sürümün One UI 10 adıyla sunulması ve Galaxy S28 serisi ile kullanıma sunulabilir.

    Zamanlama da dikkat çekici. One UI'ın onuncu yıl dönümüne yaklaşması, Samsung'un yazılım tarafında daha kapsamlı bir yenilik sunabileceği yönündeki iddiaları güçlendiriyor. Ancak Samsung henüz yeni arayüz veya işletim sistemi projesini doğrulamadı. Bu nedenle Galaxy OS adı ve çıkış tarihi şimdilik kesinlik kazanmış değil.

    Google ile yapay zeka entegrasyonu derinleşecek

    İddialara göre Samsung, Google ile iş birliğini genişleterek yapay zekayı işletim sisteminin daha temel bir parçası haline getirmek istiyor. Bununla birlikte hangi özelliklerin sunulacağı ve mevcut Galaxy modellerine ulaşıp ulaşmayacağı henüz bilinmiyor. Sızıntıda öne çıkan bir diğer ayrıntı, üçüncü taraf hizmetlerle ücretli entegrasyonlar üzerinde çalışıldığı iddiası.

    Buna göre Samsung, telefonla birlikte sunulan temel yapay zeka özelliklerini ek ücret gerektiren iş ortaklığı hizmetlerinden ayırabilir. Bu yaklaşım, bazı gelişmiş özelliklerin abonelik veya ayrı ödeme modeliyle sunulmasının önünü açabilir. Ancak hangi hizmetlerin ücretli olacağı ya da böyle bir sistemin kesin olarak uygulanıp uygulanmayacağı açıklanmış değil.

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