Samsung, online mağazasını yeniledi: İşte yeni Galaxy Store

Tam Boyutta Gör Samsung, Galaxy telefonlar ve tabletler için Galaxy Store'u yeni düzenle güncelledi. 6.6.17.1 sürümü, kullanıcı arayüzü düzeninde değişiklik getiriyor; artık daha sade ve düzenli. İşte değişiklikler:

Yeni Galaxy Store daha sade ve düzenli

Tam Boyutta Gör Yeni Galaxy Store, alt gezinme çubuğundaki Menü sekmesini kaldırıp sol tarafa kenar çubuğu olarak yerleştiriyor. Samsung Galaxy Store başlık bölümüne, tasarım değişikliklerinin bir parçası olarak menü öğelerini genişletmenize olanak tanıyan bir menü eklendi. Gezinme çubuğu daha önce dört öğe içeriyordu ve Menü, kenar çubuğu olarak yeniden konumlandırıldı. Uygulamalar ve Oyunlar olduğu gibi kalırken, Özel Ürünler sekmesi “Galaxy’im”e dönüştü.

Yeni Menü sekmesi, indirilen veya güncellenen uygulamaların ilerlemesini gösteren yeni “İndiriliyor” bölümü içeriyor. Bölümlere göre ayırma özelliği de tüm ekranı kaplamayan aşamalı bir sayfayla değiştirildi. Genel yazı tipleri de önceki sürüme göre biraz daha büyük görünüyor. Arka plan rengi de biraz değiştirilmiş gibi görünüyor; yeni sürüm açık modda daha canlı görünüyor.

Son değişiklikle birlikte Galaxy Store daha sade ve düzenli görünmekle birlikte daha kolay kullanım sunuyor. Galaxy Store’un yeni kullanıcı arayüzünü görmek için; Galaxy Store uygulamasını açın, Menü - Güncellemeler'e gidin ve ekranın sağ üst köşesindeki “Tümünü Güncelle” düğmesine veya Galaxy Store girişinin yanındaki güncelleme simgesine dokunun.

