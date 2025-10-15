Samsung, online mağazasını yeniledi: İşte yeni Galaxy Store

Yeni Galaxy Store daha sade ve düzenli
Yeni Menü sekmesi, indirilen veya güncellenen uygulamaların ilerlemesini gösteren yeni “İndiriliyor” bölümü içeriyor. Bölümlere göre ayırma özelliği de tüm ekranı kaplamayan aşamalı bir sayfayla değiştirildi. Genel yazı tipleri de önceki sürüme göre biraz daha büyük görünüyor. Arka plan rengi de biraz değiştirilmiş gibi görünüyor; yeni sürüm açık modda daha canlı görünüyor.
Son değişiklikle birlikte Galaxy Store daha sade ve düzenli görünmekle birlikte daha kolay kullanım sunuyor. Galaxy Store'un yeni kullanıcı arayüzünü görmek için; Galaxy Store uygulamasını açın, Menü - Güncellemeler'e gidin ve ekranın sağ üst köşesindeki "Tümünü Güncelle" düğmesine veya Galaxy Store girişinin yanındaki güncelleme simgesine dokunun.