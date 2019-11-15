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    Samsung onuncu yıla özel bir Galaxy paketi hazırlıyor

    Galaxy 10th Anniversary Premium Package adındaki sınırlı sayıda özel cihaz paketinde Samsung Galaxy Note 10, Galaxy Watch Active ve Galaxy Buds ürünleri yer alacak.
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    Cep Telefonları
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Samsung onuncu yıla özel bir Galaxy paketi hazırlıyor
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    Android işletim sisteminin benimsenmesinden en önemli faktörlerden birisi olarak gösterilen Samsung Galaxy S serisi sonrasında farklı segmentlere hitap eden dev bir aileye dönüşmüştü. 10 yılı geride bırakan Galaxy ailesi için Samsung özel bir paket hazırladı.

    Galaxy 10th Anniversary Premium Package neler sunacak?

    Galaxy 10th Anniversary Premium Package adı verilen bu özel paket belirli Samsung mobil cihazlarına ve aksesuarlarına ev sahipliği yapıyor. Özel paket belirli ülkelerde ve ülkelere özel fiyatlarda piyasaya sürülecek.

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    Özel paketin ana unsuru Samsung Galaxy Note 10 akıllı telefon modeli olacak. Telefon için özel bir silikon kılıf da pakete eklenmiş. Giyilebilir tarafta Galaxy Watch Active ve iki hediye kayış yer alıyor. Diğer bir hediye ise Galaxy Buds olarak belirlenmiş.

    Samsung’un hali hazırdaki en iyi mobil cihazlarından oluşturduğu onuncu yıl özel paketi ay bitmeden piyasaya çıkmış olacak. Fiyat tarafında ise 1100$-1200$ aralığında bir seviye beklentisi mevcut.



    https://www.phonearena.com/news/Samsung-Galaxy-10th-Anniversary-Premium-Package-official_id120435 Yorum Yaz
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    mlhkhy 1 hf. Kerim5100
    Bu resimdeki farklı ülke için olabilir yada daha uygun paket olabilir. 1.seri saat kulaklık ve kılıf var
    1 Yanıt Yanıtla
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