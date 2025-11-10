Samsung, otomobiller için modüler SSD’yi duyurdu

Samsung, CES 2026’ya hazırlanıyor
Otomotiv odaklı ürün olan Detachable AutoSSD, E1.A form faktörünü kullanıyor ve kontrolcü ile NAND belleği birbirinden ayırmasıyla öne çıkıyor. Samsung’a göre bu tasarım, ısı dağılımını iyileştiriyor, ürünün ömrünü uzatıyor ve yükseltmeleri veya değişimleri kolaylaştırıyor. Henüz tüketiciye doğrudan hitap etmese de bu modüler yaklaşımın gelecekte farklı pazarlara da yayılabileceği belirtiliyor.
PM9E1, 4 TB'a kadar kapasite seçenekleriyle çift taraflı tasarıma sahip. bu, bileşenlerin PCB'nin her iki tarafına yerleştirildiği anlamına geliyor ve soğutma açısından küçük bir zorluk yaratabilir. Ancak Steam Deck gibi taşınabilir oyun cihazları için yüksek performans ve geniş depolama alanı sunması onu kullanıcılar için cazip bir seçenek hâline getiriyor.
