    Samsung, otomobiller için modüler SSD’yi duyurdu

    Samsung, otomotiv ve taşınabilir oyun cihazları için iki yeni SSD tanıttı. Detachable AutoSSD modüler tasarımıyla öne çıkarken PM9E1 M.2 2242 modeli yüksek hız ve geniş depolama sunuyor.

    Samsung, otomobiller için modüler SSD’yi duyurdu Tam Boyutta Gör
    Samsung, CES 2026 fuarına iki ay kala yeni SSD ürünlerini tanıtmaya başladı. Şirket, özellikle taşınabilir oyun cihazı sahiplerinin ilgisini çekebilecek bir SSD ile otomotiv sektörüne yönelik bir başka yenilikçi ürününü duyurdu.

    Samsung, CES 2026’ya hazırlanıyor

    Otomotiv odaklı ürün olan Detachable AutoSSD, E1.A form faktörünü kullanıyor ve kontrolcü ile NAND belleği birbirinden ayırmasıyla öne çıkıyor. Samsung’a göre bu tasarım, ısı dağılımını iyileştiriyor, ürünün ömrünü uzatıyor ve yükseltmeleri veya değişimleri kolaylaştırıyor. Henüz tüketiciye doğrudan hitap etmese de bu modüler yaklaşımın gelecekte farklı pazarlara da yayılabileceği belirtiliyor.

    Samsung, otomobiller için modüler SSD’yi duyurdu Tam Boyutta Gör
    Buna karşılık PM9E1 M.2 2242 modeli daha geniş bir kullanıcı kitlesine hitap ediyor. M.2 2242 form faktörüne sahip bu OEM SSD, DRAM içeren nadir sürücülerden biri olarak dikkat çekiyor. Samsung, bu sürücünün PCIe 5.0 desteğiyle okuma hızlarının 14.8 GB/s, yazma hızlarının ise 13.4 GB/s seviyesine ulaşabileceğini açıkladı. Performansın arkasındaki güç ise Presto SSD kontrolcüsü ve V8 TLC V-NAND teknolojisi.

    PM9E1, 4 TB’a kadar kapasite seçenekleriyle çift taraflı tasarıma sahip. bu, bileşenlerin PCB’nin her iki tarafına yerleştirildiği anlamına geliyor ve soğutma açısından küçük bir zorluk yaratabilir. Ancak Steam Deck gibi taşınabilir oyun cihazları için yüksek performans ve geniş depolama alanı sunması onu kullanıcılar için cazip bir seçenek hâline getiriyor.

