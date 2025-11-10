Samsung, otomobiller için modüler SSD’yi duyurdu

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Samsung, CES 2026 fuarına iki ay kala yeni SSD ürünlerini tanıtmaya başladı. Şirket, özellikle taşınabilir oyun cihazı sahiplerinin ilgisini çekebilecek bir SSD ile otomotiv sektörüne yönelik bir başka yenilikçi ürününü duyurdu.

Samsung, CES 2026’ya hazırlanıyor

Otomotiv odaklı ürün olan Detachable AutoSSD, E1.A form faktörünü kullanıyor ve kontrolcü ile NAND belleği birbirinden ayırmasıyla öne çıkıyor. Samsung’a göre bu tasarım, ısı dağılımını iyileştiriyor, ürünün ömrünü uzatıyor ve yükseltmeleri veya değişimleri kolaylaştırıyor. Henüz tüketiciye doğrudan hitap etmese de bu modüler yaklaşımın gelecekte farklı pazarlara da yayılabileceği belirtiliyor.

Tam Boyutta Gör Buna karşılık PM9E1 M.2 2242 modeli daha geniş bir kullanıcı kitlesine hitap ediyor. M.2 2242 form faktörüne sahip bu OEM SSD, DRAM içeren nadir sürücülerden biri olarak dikkat çekiyor. Samsung, bu sürücünün PCIe 5.0 desteğiyle okuma hızlarının 14.8 GB/s, yazma hızlarının ise 13.4 GB/s seviyesine ulaşabileceğini açıkladı. Performansın arkasındaki güç ise Presto SSD kontrolcüsü ve V8 TLC V-NAND teknolojisi.

PM9E1, 4 TB’a kadar kapasite seçenekleriyle çift taraflı tasarıma sahip. bu, bileşenlerin PCB’nin her iki tarafına yerleştirildiği anlamına geliyor ve soğutma açısından küçük bir zorluk yaratabilir. Ancak Steam Deck gibi taşınabilir oyun cihazları için yüksek performans ve geniş depolama alanı sunması onu kullanıcılar için cazip bir seçenek hâline getiriyor.

