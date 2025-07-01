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Tam Boyutta Gör Samsung Foundry, TSMC ile yarıştığı düğüm teknolojisi yarışında geri adım atıyor. Şirketin üst düzey yöneticileri tarafından yapılan açıklamalara göre, Samsung artık 1.4nm gibi ileri üretim süreçleri için agresif rekabeti bırakıyor. Bunun yerine artık verimliliğe odaklanacak.

Samsung 1.4nm planını erteledi

Samsung, daha önce 2027 yılında devreye almayı planladığı 1.4nm üretim sürecini 2029 gibi geç bir tarihe erteledi. Bu karar, şirketin stratejik yöneliminde köklü bir değişimi temsil ediyor. Keza verimlilik sorunlarıyla uzun süredir boğuşan firma, özellikle 3nm GAA sürecinde düşük üretim verimi nedeniyle ciddi gelir kayıpları yaşamıştı. Bundan sonra ise 2nm ve altı süreçlerde stabil verim elde etmeye odaklanacak.

TSMC ise bu alandaki ilerlemesini sürdürerek 1.4nm süreci olan A14'ü 2028’de devreye almayı planlıyor. Böylece Samsung ile arasındaki teknoloji farkını daha da açmış olacak. Nitekim TSMC'nin bu stratejisi, zaten yıllardır süregelen istikrarlı büyüme modelinin bir parçası. Şirket, yüksek verimlilikle çalışan üretim hatları sayesinde hem yapay zeka hem de amiral gemisi mobil işlemciler gibi talep gören pazarlara rahatlıkla hizmet verebiliyor.

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Samsung'a dönece olursak, yeni karar, yalnızca yeni düğümler üzerine kurulu değil. Şirket, 4nm, 5nm ve 8nm gibi daha önce geliştirdiği süreçlerin verimliliğini artırarak kayıplarını telafi etmeyi planlıyor. Bu süreçlerin hâlâ yüksek talep gördüğünü belirten Samsung, kısa vadeli maliyetleri azaltarak kârlılığı dengelemeyi hedefliyor.

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Samsung pes etti: 1.4nm yarışında TSMC artık tek başına

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