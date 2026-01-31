Giriş
    Samsung dünyanın ilk 4TB Gen 5 M.2 SSD modelini duyurdu

    Yapay zekâ trendine yönelik uygulama geliştirenlerin ihtiyaç duyduğu yüksek aktarım hızları ve verimliliği sunacak olan SSD modeli Samsung PM9E1 yakında satışa çıkıyor.    

    Samsung PM9E1 Tam Boyutta Gör
    Bir yandan teknoloji dünyasını kasıp kavuran RAM krizi yavaş yavaş NAND sektörüne de etkilerken, diğer yandan üreticiler farklı konseptler geliştirerek tüketicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. 

    Samsung PM9E1 neler sunuyor?

    Dünyanın ilk M.2 22x42 form faktöründe 4TB Gen 5 SSD modeli olan Samsung PM9E1, Nvidia'nın DGX Spark gibi GB10 destekli bilgisayar sistemleri için tasarlandı. Önceki nesle göre iki kat fazla performans sunarken yüzde 45 daha iyi enerji tasarrufu sağlıyor. 

    Sekizinci nesil 1Tb V-NAND modüller kullanan ürün 14500MB/s okuma ve 12600MB/s yazma hızlarına ulaşabiliyor. Rastgele okuma hızı 2000K IOPS iken yazma hızı da 2640K IOPS.

    Çift taraflı tasarlanan devre kartında firmanın Presto kontrolcüsü yer alıyor. 5nm sürecinde üretilen bu kontrolcü DGX Spark OS ve Nvidia CUDA platformları için optimize edildi. Yapay zêka geliştiricilerinin ön planda olduğu Samsung PM9E1 SSD modelinin hacimli üretime başladığı belirtildi. 

