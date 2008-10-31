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Samsung profesyoneller için yeni SSD çözümleri hazırlıyor

11 yıl (Son Güncelleme: 11 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Samsung profesyoneller için yeni SSD çözümleri hazırlıyor
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Flash bellek teknolojisini temel alan katı halli disklerin geleceğinden emin olan ve bu yönde yatırımlarını arttırarak devam eden lider isimlerden Samsung, profeyonel kullanıcılar ve işletmeler için hazırladığı 2.5" boyutundaki SSD'lerin üretime başlıyor. 25GB ve 50GB'lık kapasitelere sahip olacan yeniSSD'lerin SLC (single-level cell) NAND flash yongası kullanacakları ve SATA-II arabirimini destekleyecekleri belirtiliyor.

15.OOOrpm'lik SAS tipi sabit diskler ile kıyaslandığında watt başına IOPS performansının 1OO kat, maliyet (dolar) başına düşen IOPE performansının ise 10.000rpm'lik 2.5" SCSI disklere öre 5 kat daha başarılı olduğu belirtilen yeni SSD'lerin ayrıca 100MB/sn'lik okuma ve 80MB/sn'lik yazma hızlarına sahip olacağı belirtiliyor. Kısa sürede hazır olması beklenen yeni SSD'lerin fiyatı hakkında şimdilik net bir bilgi bulunmuyor.


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menem 11 yıl
farklı firmalardan bir sürü haberler geliyor SSD dsikler için.okuma yazma hızları birbirlerinden çok farklı...
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max975 11 yıl
ssdlerde çeşit artıkça seçenekler çoğalıyor
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