Samsung profesyoneller için yeni SSD çözümleri hazırlıyor

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Flash bellek teknolojisini temel alan katı halli disklerin geleceğinden emin olan ve bu yönde yatırımlarını arttırarak devam eden lider isimlerden Samsung, profeyonel kullanıcılar ve işletmeler için hazırladığı 2.5" boyutundaki SSD'lerin üretime başlıyor. 25GB ve 50GB'lık kapasitelere sahip olacan yeniSSD'lerin SLC (single-level cell) NAND flash yongası kullanacakları ve SATA-II arabirimini destekleyecekleri belirtiliyor.

15.OOOrpm'lik SAS tipi sabit diskler ile kıyaslandığında watt başına IOPS performansının 1OO kat, maliyet (dolar) başına düşen IOPE performansının ise 10.000rpm'lik 2.5" SCSI disklere öre 5 kat daha başarılı olduğu belirtilen yeni SSD'lerin ayrıca 100MB/sn'lik okuma ve 80MB/sn'lik yazma hızlarına sahip olacağı belirtiliyor. Kısa sürede hazır olması beklenen yeni SSD'lerin fiyatı hakkında şimdilik net bir bilgi bulunmuyor.