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    Samsung, Qualcomm için 2 nm çip üretmeye hazır

    Samsung’un 2 nm üretimdeki teknik sorunları aştığı ve Qualcomm için üretime hazır hale geldiği bildirildi. Ancak iki şirket, çip fiyatlarında anlaşamayınca ortaklık şimdilik rafa kalktı.

    Samsung, Qualcomm için 2 nm çip üretmeye hazır Tam Boyutta Gör

    Samsung’un 2 nm üretim teknolojisindeki verim sorunlarını aşarak Qualcomm için üretim yapabilecek seviyeye geldiği bildirildi. Ancak iki şirketin üretim maliyeti konusunda anlaşamadığı ve Qualcomm’un indirim talebinin karşılık bulmadığı öne sürüldü.

    Teknik engeller aşıldı, sıra fiyata geldi

    Qualcomm, Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro ve Snapdragon 8 Elite Gen 6 işlemcilerinde TSMC’nin 2 nm üretim teknolojisini kullanacak. Ancak TSMC’nin yüksek üretim maliyetleri nedeniyle Samsung’u ikinci bir üretim kaynağı olarak değerlendirdiği belirtiliyor.

    The Bell’in haberine göre Samsung, daha önce verimlilik sorunları nedeniyle Qualcomm’un tercih etmediği 2 nm SF2 ve SF2P süreçlerindeki teknik engelleri aşmış durumda. Exynos 2700’ün de Samsung’un 2 nm üretim verimliliğini istikrara kavuşturduğunun göstergesi olduğu ifade ediliyor.

    Buna rağmen taraflar üretim fiyatında uzlaşmaya varamadı. Samsung, yüksek talep nedeniyle gelişmiş çip üretimi ve dökümhane hizmetlerinin fiyatlarını yüzde 15 artırırken Qualcomm daha düşük bir fiyat talep ediyor. Samsung ise Qualcomm’un mevcut sipariş hacminin indirim yapmayı haklı çıkaracak kadar yüksek olmadığını düşünüyor.

    Samsung yedek seçenek olabilir

    2 nm üretimin yüksek maliyeti de pazarlığı zorlaştırıyor. Özellikle ASML’nin High-NA EUV makineleri gibi son derece pahalı ekipmanlar, gelişmiş üretim süreçlerinin maliyetini yükseltiyor.

    Üstelik Qualcomm’un TSMC’ye ilk 2 nm siparişini zaten verdiği ve Samsung ile anlaşma sağlansa bile resmi sözleşmenin tamamlanmasının aylar sürebileceği belirtiliyor. Bu nedenle Samsung’un Qualcomm için aktif bir ikinci üretici olmaktan çok yedek seçenek olarak tutulması ihtimali bulunuyor.

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