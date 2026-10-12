Kim Nerede? 478 Sürüş halindeyken arka aksı kopan Chery hakkında resmi açıklama geldi: İşte sebebi 264 Türkiye'de üretilen Hyundai Bayon tamamen yenilendi: Hibrit de geliyor 123 Fiat'tan şekil değiştiren otomobil konsepti: Hem aile otomobili hem pickup
Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim
    YouTube Oynatıcı MP3 Ses
    Sıradaki Video
    0 sn. ▶
    İPTAL ET

    Micro RGB Artık Aramızda | Samsung R85H Televizyon İnceleme

    Samsung Micro RGB R85H 4K Vision AI Smart TV modeli geleneksel LED ve Mini LED teknolojilerinin ötesine geçmeyi hedefleyen Micro RGB arka aydınlatma mimarisiyle geliyor.

    Samsung Micro RGB R85H 4K Vision AI Smart TV (MRE75R85HAUXTK) modeli geleneksel LED ve Mini LED teknolojilerinin ötesine geçmeyi hedefleyen OLED teknolojisine en yakın diyebileceğimiz gelişmiş Micro RGB arka aydınlatma mimarisiyle geliyor.

    Yapay zeka destekli yenilenen Tizen işletim sistemiyle gelen televizyon içerikleri akıllı olarak analiz ederek yüksek kontrast, derin siyahlar ve emsallerinden daha yüksek parlaklık sunar. 

    İncelediğimiz model 75 inçlik geniş ekranı ve Titan siyah adı verilen tasarımıyla evde yüksek seyir keyfi arayanlar için pazardaki geleneksel modeller dışında yenilikçi bir seçenek sunmaktadır.

    Zamanlama:
    00:00 - Giriş
    00:27 - Micro RGB Nedir?
    01:38 - Ekran Detayları
    02:43 - Oyun Özellikleri
    03:07 - Güç Tüketimi
    03:31 - Televizyonun Yapısı
    04:03 - Donanım ve Yapay Zeka
    04:43 - Ses Deneyimi
    05:29 - Portlar ve Bağlantı
    06:14 - Oyun Ek Özellikler
    06:48 - Kumanda Tecrübesi
    07:15 - Parlaklık ve Isı Durumu
    07:42 - İçerik Platform Desteği
    07:55 - Tizen İşletim Sistemi
    08:15 - Televizyon Açılış Süresi
    08:38 - Kapanış ve Kartlar

    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum