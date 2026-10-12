Micro RGB Artık Aramızda | Samsung R85H Televizyon İnceleme

Samsung Micro RGB R85H 4K Vision AI Smart TV modeli geleneksel LED ve Mini LED teknolojilerinin ötesine geçmeyi hedefleyen Micro RGB arka aydınlatma mimarisiyle geliyor.

Samsung Micro RGB R85H 4K Vision AI Smart TV (MRE75R85HAUXTK) modeli geleneksel LED ve Mini LED teknolojilerinin ötesine geçmeyi hedefleyen OLED teknolojisine en yakın diyebileceğimiz gelişmiş Micro RGB arka aydınlatma mimarisiyle geliyor.

Yapay zeka destekli yenilenen Tizen işletim sistemiyle gelen televizyon içerikleri akıllı olarak analiz ederek yüksek kontrast, derin siyahlar ve emsallerinden daha yüksek parlaklık sunar.

İncelediğimiz model 75 inçlik geniş ekranı ve Titan siyah adı verilen tasarımıyla evde yüksek seyir keyfi arayanlar için pazardaki geleneksel modeller dışında yenilikçi bir seçenek sunmaktadır.

Zamanlama:

00:00 - Giriş

00:27 - Micro RGB Nedir?

01:38 - Ekran Detayları

02:43 - Oyun Özellikleri

03:07 - Güç Tüketimi

03:31 - Televizyonun Yapısı

04:03 - Donanım ve Yapay Zeka

04:43 - Ses Deneyimi

05:29 - Portlar ve Bağlantı

06:14 - Oyun Ek Özellikler

06:48 - Kumanda Tecrübesi

07:15 - Parlaklık ve Isı Durumu

07:42 - İçerik Platform Desteği

07:55 - Tizen İşletim Sistemi

08:15 - Televizyon Açılış Süresi

08:38 - Kapanış ve Kartlar