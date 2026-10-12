Micro RGB Artık Aramızda | Samsung R85H Televizyon İnceleme

Samsung Micro RGB R85H 4K Vision AI Smart TV (MRE75R85HAUXTK) modeli geleneksel LED ve Mini LED teknolojilerinin ötesine geçmeyi hedefleyen OLED teknolojisine en yakın diyebileceğimiz gelişmiş Micro RGB arka aydınlatma mimarisiyle geliyor.
Yapay zeka destekli yenilenen Tizen işletim sistemiyle gelen televizyon içerikleri akıllı olarak analiz ederek yüksek kontrast, derin siyahlar ve emsallerinden daha yüksek parlaklık sunar.
İncelediğimiz model 75 inçlik geniş ekranı ve Titan siyah adı verilen tasarımıyla evde yüksek seyir keyfi arayanlar için pazardaki geleneksel modeller dışında yenilikçi bir seçenek sunmaktadır.
Zamanlama:
00:00 - Giriş
00:27 - Micro RGB Nedir?
01:38 - Ekran Detayları
02:43 - Oyun Özellikleri
03:07 - Güç Tüketimi
03:31 - Televizyonun Yapısı
04:03 - Donanım ve Yapay Zeka
04:43 - Ses Deneyimi
05:29 - Portlar ve Bağlantı
06:14 - Oyun Ek Özellikler
06:48 - Kumanda Tecrübesi
07:15 - Parlaklık ve Isı Durumu
07:42 - İçerik Platform Desteği
07:55 - Tizen İşletim Sistemi
08:15 - Televizyon Açılış Süresi
08:38 - Kapanış ve Kartlar