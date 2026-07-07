Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Samsung, rekor kâr açıklasa da hisseleri sert düştü

    Samsung, ikinci çeyrekte faaliyet kârını 19 kat artırarak rekor sonuç açıkladı. Ancak yapay zeka yatırımlarının geleceğine yönelik endişeler nedeniyle şirket hisseleri sert düşüş yaşadı.

    Samsung, rekor kâr açıklasa da hisseleri sert düştü Tam Boyutta Gör
    Samsung Electronics, 2026 yılının ikinci çeyreğinde faaliyet kârını geçen yılın aynı dönemine göre 19 kat artırarak tarihinin en güçlü çeyrek performansına imza attı. Ancak beklentileri aşan finansal sonuçlar yatırımcıları tatmin etmeye yetmedi. Yapay zeka odaklı çip talebinin sürdürülebilirliğine yönelik endişeler nedeniyle şirket hisseleri ciddi şekilde değer kaybetti.

    Rekora rağmen piyasa olumsuz tepki verdi

    Samsung'un öncü finansal sonuçlarına göre şirket, nisan-haziran döneminde 89,4 trilyon won (yaklaşık 58,4 milyar dolar) faaliyet kârı elde etti. Bu rakam, geçen yılın aynı dönemindeki 4,7 trilyon wonluk seviyenin yaklaşık 19 katına işaret ediyor. Piyasaya beklentileri ise 87,3 trilyon wondu.

    Samsung, rekor kâr açıklasa da hisseleri sert düştü Tam Boyutta Gör
    Şirketin geliri ise yıllık bazda yüzde 129 artarak 171 trilyon wona yükseldi. Gelir, piyasa beklentilerinin hafif altında kaldı. Samsung, ayrıntılı finansal tablolarını ve iş kollarına ilişkin sonuçlarını 30 Temmuz'da açıklayacak.

    Buna rağmen yatırımcılar sonuçları yeterince güçlü bulmadı. Samsung hisseleri gün içinde yüzde 10'un üzerinde değer kaybederken rakibi SK Hynix de benzer şekilde sert düştü.

    Yapay zeka talebi rekor kırıyor

    Samsung'un güçlü performansının arkasında ise küresel ölçekte hızlanan yapay zeka veri merkezi yatırımları bulunuyor. Artan yapay zeka hesaplama ihtiyacı, bellek çiplerine yönelik talebi tarihi seviyelere taşırken fiyatların da hızla yükselmesini sağladı.

    HSBC ve Citi Research verilerine göre ikinci çeyrekte DRAM ortalama satış fiyatları yüzde 44'e, NAND fiyatları ise yüzde 53'e varan artış gösterdi. Bellek üreticilerinin HBM üretimine öncelik vermesi akıllı telefonlar, kişisel bilgisayarlar ve kurumsal sunucularda kullanılan geleneksel bellek ürünlerinde de arzı sıkılaştırarak fiyatları yukarı çekti.

    Samsung, rekor kâr açıklasa da hisseleri sert düştü Tam Boyutta Gör
    Araştırma şirketi Counterpoint'e göre Samsung, SK Hynix ve Micron'un çip operasyonlarında ikinci çeyrek faaliyet kâr marjlarının yüzde 75-80 seviyelerine ulaştığı tahmin ediliyor.

    Piyasaların olumsuz tepki vermesinin temel nedeni ise mevcut sonuçlardan çok gelecek beklentileri oldu. Analistler, Samsung'un güçlü finansal performansının zaten fiyatlandığını, yatırımcıların ise ABD'li teknoloji devlerinin yapay zeka altyapı harcamalarının yavaşlayabileceği ihtimalini satın aldığını belirtiyor. Yüz milyarlarca dolarlık veri merkezi yatırımlarının geri dönüşüne ilişkin belirsizlikler ile artan rekabet ve olası kapasite fazlası riskleri de sektör üzerinde baskı oluşturuyor.

    Buna karşın birçok analist, mevcut büyümenin geçmişteki klasik bellek döngülerinden farklı olduğunu savunuyor. Yeni bellek fabrikalarının kurulmasının yıllar alması nedeniyle üretim kapasitesi talebin gerisinde kalmaya devam edecek. Bu nedenle bellek çiplerindeki sıkı arz koşullarının en az 2027 yılına kadar devam edeceği tahmin ediliyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Ultra gerçekçi arkadaş robot kapışılıyor!

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    ps2 oyunları adalet bakanlığı sticker yasak mı devirdaim pompasının çalıştığını nasıl anlarız vestel klima fl hatası 1.5 dci motor ömrü

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    Apple iPhone 17 Pro
    Apple iPhone 17 Pro
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    Asus Vivobook 15
    Asus Vivobook 15
    Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum