Samsung, rekor kâr açıklasa da hisseleri sert düştü

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Tam Boyutta Gör Samsung Electronics, 2026 yılının ikinci çeyreğinde faaliyet kârını geçen yılın aynı dönemine göre 19 kat artırarak tarihinin en güçlü çeyrek performansına imza attı. Ancak beklentileri aşan finansal sonuçlar yatırımcıları tatmin etmeye yetmedi. Yapay zeka odaklı çip talebinin sürdürülebilirliğine yönelik endişeler nedeniyle şirket hisseleri ciddi şekilde değer kaybetti.

Rekora rağmen piyasa olumsuz tepki verdi

Samsung'un öncü finansal sonuçlarına göre şirket, nisan-haziran döneminde 89,4 trilyon won (yaklaşık 58,4 milyar dolar) faaliyet kârı elde etti. Bu rakam, geçen yılın aynı dönemindeki 4,7 trilyon wonluk seviyenin yaklaşık 19 katına işaret ediyor. Piyasaya beklentileri ise 87,3 trilyon wondu.

Tam Boyutta Gör Şirketin geliri ise yıllık bazda yüzde 129 artarak 171 trilyon wona yükseldi. Gelir, piyasa beklentilerinin hafif altında kaldı. Samsung, ayrıntılı finansal tablolarını ve iş kollarına ilişkin sonuçlarını 30 Temmuz'da açıklayacak.

Buna rağmen yatırımcılar sonuçları yeterince güçlü bulmadı. Samsung hisseleri gün içinde yüzde 10'un üzerinde değer kaybederken rakibi SK Hynix de benzer şekilde sert düştü.

Yapay zeka talebi rekor kırıyor

Samsung'un güçlü performansının arkasında ise küresel ölçekte hızlanan yapay zeka veri merkezi yatırımları bulunuyor. Artan yapay zeka hesaplama ihtiyacı, bellek çiplerine yönelik talebi tarihi seviyelere taşırken fiyatların da hızla yükselmesini sağladı.

HSBC ve Citi Research verilerine göre ikinci çeyrekte DRAM ortalama satış fiyatları yüzde 44'e, NAND fiyatları ise yüzde 53'e varan artış gösterdi. Bellek üreticilerinin HBM üretimine öncelik vermesi akıllı telefonlar, kişisel bilgisayarlar ve kurumsal sunucularda kullanılan geleneksel bellek ürünlerinde de arzı sıkılaştırarak fiyatları yukarı çekti.

Tam Boyutta Gör Araştırma şirketi Counterpoint'e göre Samsung, SK Hynix ve Micron'un çip operasyonlarında ikinci çeyrek faaliyet kâr marjlarının yüzde 75-80 seviyelerine ulaştığı tahmin ediliyor.

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Piyasaların olumsuz tepki vermesinin temel nedeni ise mevcut sonuçlardan çok gelecek beklentileri oldu. Analistler, Samsung'un güçlü finansal performansının zaten fiyatlandığını, yatırımcıların ise ABD'li teknoloji devlerinin yapay zeka altyapı harcamalarının yavaşlayabileceği ihtimalini satın aldığını belirtiyor. Yüz milyarlarca dolarlık veri merkezi yatırımlarının geri dönüşüne ilişkin belirsizlikler ile artan rekabet ve olası kapasite fazlası riskleri de sektör üzerinde baskı oluşturuyor.

Buna karşın birçok analist, mevcut büyümenin geçmişteki klasik bellek döngülerinden farklı olduğunu savunuyor. Yeni bellek fabrikalarının kurulmasının yıllar alması nedeniyle üretim kapasitesi talebin gerisinde kalmaya devam edecek. Bu nedenle bellek çiplerindeki sıkı arz koşullarının en az 2027 yılına kadar devam edeceği tahmin ediliyor.

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