Samsung, rekor kâr açıklasa da hisseleri sert düştü

Rekora rağmen piyasa olumsuz tepki verdi
Samsung'un öncü finansal sonuçlarına göre şirket, nisan-haziran döneminde 89,4 trilyon won (yaklaşık 58,4 milyar dolar) faaliyet kârı elde etti. Bu rakam, geçen yılın aynı dönemindeki 4,7 trilyon wonluk seviyenin yaklaşık 19 katına işaret ediyor. Piyasaya beklentileri ise 87,3 trilyon wondu.
Buna rağmen yatırımcılar sonuçları yeterince güçlü bulmadı. Samsung hisseleri gün içinde yüzde 10'un üzerinde değer kaybederken rakibi SK Hynix de benzer şekilde sert düştü.
Yapay zeka talebi rekor kırıyor
Samsung'un güçlü performansının arkasında ise küresel ölçekte hızlanan yapay zeka veri merkezi yatırımları bulunuyor. Artan yapay zeka hesaplama ihtiyacı, bellek çiplerine yönelik talebi tarihi seviyelere taşırken fiyatların da hızla yükselmesini sağladı.
HSBC ve Citi Research verilerine göre ikinci çeyrekte DRAM ortalama satış fiyatları yüzde 44'e, NAND fiyatları ise yüzde 53'e varan artış gösterdi. Bellek üreticilerinin HBM üretimine öncelik vermesi akıllı telefonlar, kişisel bilgisayarlar ve kurumsal sunucularda kullanılan geleneksel bellek ürünlerinde de arzı sıkılaştırarak fiyatları yukarı çekti.
Piyasaların olumsuz tepki vermesinin temel nedeni ise mevcut sonuçlardan çok gelecek beklentileri oldu. Analistler, Samsung'un güçlü finansal performansının zaten fiyatlandığını, yatırımcıların ise ABD'li teknoloji devlerinin yapay zeka altyapı harcamalarının yavaşlayabileceği ihtimalini satın aldığını belirtiyor. Yüz milyarlarca dolarlık veri merkezi yatırımlarının geri dönüşüne ilişkin belirsizlikler ile artan rekabet ve olası kapasite fazlası riskleri de sektör üzerinde baskı oluşturuyor.
Buna karşın birçok analist, mevcut büyümenin geçmişteki klasik bellek döngülerinden farklı olduğunu savunuyor. Yeni bellek fabrikalarının kurulmasının yıllar alması nedeniyle üretim kapasitesi talebin gerisinde kalmaya devam edecek. Bu nedenle bellek çiplerindeki sıkı arz koşullarının en az 2027 yılına kadar devam edeceği tahmin ediliyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: