    Samsung, RISC-V tabanlı PCIe 5.0 QLC SSD’sini tanıttı

    Samsung, yeni RISC-V tabanlı PCIe 5.0 SSD’si BM9K1 ile depolamada performans ve verimliliği artırmayı hedefliyor. Yeni SSD’lerin 2027’de piyasaya sunulması planlanıyor.

    Samsung, geleneksel Arm tabanlı SSD kontrolcülerinden uzaklaşarak açık kaynaklı RISC-V talimat setine dayalı özel bir SSD kontrolcüsü geliştirdi. Bu yenilik, BM9K1 PCIe 5.0 QLC NAND SSD ile birlikte resmiyet kazanırken Samsung’un gelecekteki SSD ürünlerinde temel bir yapı taşı olacak. Çin’de düzenlenen Flash Market Summit 2026’da tanıtılan BM9K1, performans değerleri açısından etkileyici görünüyor.

    Performans üst seviyede

    BM9K1 SSD, özellikle ardışık okuma hızında 11.4 GB/s gibi etkileyici bir değere ulaşarak QLC NAND flash depolama için kayda değer bir performans sergiliyor. Ardışık yazma hızı henüz kesinleşmemiş olsa da Samsung’un tasarımına bağlı olarak yaklaşık 10 GB/s civarında olması bekleniyor.

    Daha önce yüksek performanslı SSD’lerde genellikle TLC NAND kullanılırken Samsung’un 9100 Pro modeli gibi ürünlerinde 236 katmanlı 3D TLC V-NAND V8 ve Arm tabanlı Presto 5 nm kontrolcü öne çıkıyordu. BM9K1 ile Samsung, QLC NAND ile birlikte RISC-V tabanlı kontrolcü tasarımı sayesinde tatmin edici performansı sağlayarak SSD portföyünü çeşitlendirmeyi hedefliyor.

    BM9K1 PCIe 5.0 SSD, önceki nesil BM9C1 PCIe 4.0 kontrolcünün yerini alıyor. Her iki model de QLC NAND kullanmasına rağmen BM9K1’in yeni RISC-V kontrolcüsü ve PCIe 5.0 arayüzü sayesinde ardışık okuma performansı yaklaşık olarak iki katına çıkarıldı. Ayrıca yeni tasarımın güç verimliliği yüzde 23 artırıldı. Bu artışta RISC-V kontrolcüsünün esnekliğinin payı büyük.

    Bu gelişme, özellikle küçük form faktörlü bilgisayarlar ve taşınabilir cihazlar için önemli avantajlar sunuyor. Tasarımın tek dezavantajı QLC NAND kullanımı olarak öne çıkıyor ancak Samsung ilerleyen dönemlerde TLC NAND tabanlı RISC-V SSD’ler de sunmayı planlıyor.

    Samsung, BM9K1 SSD’yi 2027 yılında piyasaya sürmeyi hedefliyor ve planlanan kapasite seçenekleri arasında 512 GB, 1 TB ve 2 TB bulunuyor. Fiyatlandırma ve kesin satış tarihi henüz açıklanmadı önümüzdeki dönemlerde daha fazla detayın paylaşılması bekleniyor.

    Yerli güç sahneye çıktı: TULGA 4x4 göreve başladı

