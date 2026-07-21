Samsung, robot yarışında vites yükseltiyor: RX birimi resmen kuruldu

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Tam Boyutta Gör Samsung Electronics, robotik alanındaki çalışmalarını tek çatı altında toplamak amacıyla Robotics eXperience (RX) adını verdiği yeni iş birimini kurdu. Şirketin CEO'su TM Roh liderliğinde faaliyet gösterecek yeni organizasyon, Samsung'un mevcut robotik araştırma ve geliştirme projelerini koordine edecek

Boston Dynamics'ten transfer

Kaçıranlar için robotik alanındaki rekabet de giderek artıyor. Tesla'nın Optimus insansı robotunun yanı sıra LG kısa süre önce yeni Robotik İş Merkezi'ni duyurdu. Honor, insansı robotunu yarı maratonda test ederken, Unitree ve Hisense gibi şirketler de farklı robot projeleriyle sektördeki yatırımlarını hızlandırmaya devam ediyor. Samsung ise, bu alana iddialı şekilde dahil olmayı planlıyor.

Yeni RX biriminin merkez ofisi Güney Kore'nin Seul kentindeki Samsung Ar-Ge Kampüsü'nde yer alacak. Bununla birlikte şirket, robotik çalışmalarını küresel ölçekte hızlandırmak amacıyla ABD, Çin ve Japonya'da da araştırma merkezleri kurmayı planlıyor. Robotik stratejisinin başına ise daha önce Hyundai bünyesinde Boston Dynamics'in robot stratejilerini yöneten Lee Dong-geon getirildi. Ayrıca robotik eller ve manipülasyon teknolojileri üzerine çalışan Ajou Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Kim Eui-gyeom da RX ekibine katıldı.

İlk hedef üretim tesisleri

Samsung'un önceliği endüstriyel robotlar olacak. Şirket, geliştireceği robotları ilk etapta kendi üretim tesislerinde kullanarak üretim süreçlerini daha fazla otomatik hale getirmeyi hedefliyor. Bu sistemlerin başarıyla uygulanmasının ardından robot çözümlerinin diğer üreticilere de sunulması planlanıyor. Samsung, uzun vadede tüm üretim tesislerini 2030 yılına kadar yapay zekâ destekli otonom fabrikalara dönüştürmeyi amaçlıyor.

Tam Boyutta Gör Öte yandan şirket yalnızca endüstriyel robotlarla sınırlı kalmayı düşünmüyor. Samsung'un uzun süredir faaliyet gösteren Robotik El Laboratuvarı'nın kamuoyuna açıklanmayan gelişmiş robot el teknolojileri üzerinde çalıştığı belirtilirken, yeni RX birimi insansı robot projelerine de odaklanacak. Daha önce şirket 2024 yılında robot köpek ve çeşitli endüstriyel robotlar geliştiren Rainbow Robotics'in en büyük hissedarı olmuştu.

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