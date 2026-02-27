Samsung, S Pen'in kaderini doğruladı: S Pen devam edecek

Tam Boyutta Gör Samsung Electronics, son yıllarda S Pen teknolojisini mobil ekosisteminin ayırt edici unsurlarından biri olarak konumlandırmaya devam ediyor. Geçtiğimiz yıl Galaxy S25 Ultra modelinde Bluetooth destekli S Pen’i kaldıran şirket, bu hamlenin ardından kalemin tamamen ortadan kalkabileceğine dair spekülasyonlara neden olmuştu. Ancak şirket yetkililerinin yaptığı açıklamalar, S Pen’in yalnızca varlığını sürdüreceğini değil aynı zamanda yeni nesil bir versiyonla gelişmeye devam edeceğini gösteriyor.

İşte Samsung’un yeni nesil S Pen stratejisi:

Bloomberg’e verdiği röportajda Samsung’un Mobil Deneyim İşletmesi Operasyon Direktörü Won-Joon Choi, şirketin S Pen üzerinde yeni teknolojiler geliştirdiğini ve kalemin dezavantajlarını azaltmayı amaçladıklarını ifade etti. Açıklamada, S Pen’in temel teknolojilerden biri olmaya devam edeceği vurgulanırken yeni nesil versiyonun hangi yenilikleri içereceğine dair ayrıntı verilmedi. Bluetooth desteğinin kaldırılmasıyla birlikte bazı işlevler azalmış olsa da Samsung, kalemin üretkenlik ve not alma odaklı kullanım senaryolarını ön planda tutmayı sürdürüyor.

Samsung’un açıklamaları yalnızca S Pen ile sınırlı kalmadı. Şirket yetkilileri, Galaxy S25 Edge ve Galaxy Z TriFold gibi konsept cihazların geleceği konusunda henüz nihai bir karar verilmediğini belirtti. Ayrıca tek katlama mekanizmasına sahip daha geniş ekranlı bir Galaxy Z Fold modelinin olasılığının tamamen dışlanmaması, şirketin katlanabilir telefon segmentinde yenilik arayışını sürdürdüğünü gösteriyor. One UI 9 yazılımında ortaya çıkan geniş ekranlı Galaxy Z Fold animasyonları da bu iddiaları destekleyen ilk görsel ipuçları olarak yorumlanıyor.

