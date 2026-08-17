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    Galaxy S26 FE ilk kez canlı görüntülendi: İşte yeni kamera tasarımı

    Samsung S26 Fan Edition modeli canlı olarak görüntülendi! Eylül ayında tanıtılması beklenen Galaxy S26 FE'nin tasarımı, yazılımı ve bazı kamera özellikleri ortaya çıktı.

    samsung s26 fe ön inceleme videosu sızdırıldı Tam Boyutta Gör
    Samsung'un bir sonraki Fan Edition telefonu Galaxy S26 FE olacak. İnternette paylaşılan yeni video, cihazın şimdiye kadarki en net görüntüsünü sunuyor ve resmi duyurudan çok önce yeni kamera tasarımı, kamera özellikleri ve yazılımı gibi önemli detayları ortaya çıkarıyor.

    Yeni kamera tasarımı, yapay zeka ve Horizon Lock kamera özelliği

    Galaxy S26 FE, Ambient Island tasarımına sahip mavi renk seçeneğiyle görülüyor. Cihaz, dikkat çekici kamera adasına sahip ancak estetiği diğer üç Galaxy S26 modelinden farklı. Cihaz, 7.4 mm inceliğinde, 193 gram ağırlığında olacak. Cihazın Android 17 tabanlı One UI 9 yazılımıyla geleceği kesinleşmiş oldu. Gelişmiş Fotoğraf Yardımı ve Belge Tarama gibi Galaxy AI özelliklerinin yanı sıra Galaxy S26 serisiyle gelen Horizon Lock özelliği de olacak.

    Android 17 tabanlı One UI 9 ile geliyor

    Geçtiğimiz hafta, Galaxy S26 FE'nin tüm teknik özellikleri ortaya çıktı. Samsung S26 FE, 6.7 inç 120Hz AMOLED ekrana sahip olacak. Cihazın kalbinde Exynos 2500 işlemci yer alacak. 8GB RAM 256GB’a kadar depolama ile gelecek. Telefon, 45W hızlı kablolu şarjı destekleyen 4900mAh bataryadan güç alacak.

    Kamera açısından, yeni Fan Edition modelinde 50 megapiksel ana sensör, 12 megapiksel ultra geniş açılı ve 8 megapiksel telefoto lensin yanı sıra 12 megapiksel selfie kamerası olacak.

    Eylül'de tanıtılması bekleniyor

    Samsung'un Galaxy S26 FE'yi Eylül ayının ilk haftasında -muhtemelen 1 Eylül'de- IFA 2026 etkinliği sırasında tanıtması bekleniyor. Cihazın fiyatının yapay zeka patlamasının neden olduğu sektördeki değişimler sayesinde 799 euro civarında olması bekleniyor.

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