Galaxy S26 FE'nin tanıtım görüntüleri sızdı: İşte tüm detaylar

6.7 inç 120Hz ekran, Exynos 2500 işlemci, 50MP ana kamera, 4900 mAh batarya
Galaxy S26 Fan Edition modelinde Samsung’un Exynos 2500 işlemcisi olacak. 3nm üretim sürecinden geçen bu işlemci, on çekirdek içeriyor.
Sızdırılan tanıtım materyallerine göre, arka tarafta üçlü kamera kurulumu olacak. 50MP ana kameraya 12MP ultra geniş açılı kamera ve 8MP telefoto kamera eşlik ediyor. Selfie ve görüntülü görüşmeler için 12MP ön kamera mevcut. Galaxy S26 FE’nin Horizon Lock ve MyFanCam gibi kamera özelliklerine sahip olacağı da kesinleşti.
Telefon, 4900mAh bataryadan güç alacak. Pil, 45W kablolu şarjı destekliyor. Bu, Süper Hızlı Şarj 2.0 desteği olduğu anlamına geliyor. Cihaz, yedi büyük Android sürümü ve yedi yıl boyunca güvenlik güncellemelerini alacak.
Son olarak, Galaxy S26 FE’nin renk seçenekleri arasında yaban mersini, grafit ve fıstık yeşili olacak.
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