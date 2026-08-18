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    Galaxy S26 FE'nin tanıtım görüntüleri sızdı: İşte tüm detaylar

    Samsung'un yeni Fan Edition telefonu Galaxy S26 FE'nin tanıtım görselleri sızdırıldı. Telefonun tasarımı, ekranı, işlemcisi, kameraları, bataryası, renkleri ve diğer özellikleri ortaya çıktı.

    Samsung Galaxy S26 FE tanıtım görselleri sızdırıldı Tam Boyutta Gör
    Samsung'un yakında piyasaya süreceği Galaxy S26 FE'ye ait tüm detaylar sızdırıldı. Tanıtım görselleri, yeni renk seçeneklerinin yanı sıra Exynos 2500 işlemci, 6.7 inç 120Hz ekran, 4900mAh batarya ve 50MP ana kamera ile geleceğini gösteriyor.

    6.7 inç 120Hz ekran, Exynos 2500 işlemci, 50MP ana kamera, 4900 mAh batarya

    Samsung S26 FE özellikleri nasıl olacak Tam Boyutta Gör
    Sızdırılan görüntüler, Galaxy S26 FE'nin 6.7 inç 120Hz Full HD+ ekrana sahip olacağını gösteriyor. Ekranın çok ince çerçevelere ve selfie kamerası için ortada delik tasarımına sahip olması bekleniyor. Telefonun alüminyum çerçeveye sahip olacağı da doğrulandı. Telefonun düz kenarlı ve düz arka yüzlü bir tasarıma sahip olduğu da görülüyor. 7.4 mm inceliğinde olan telefon, Gorilla Glass Victus+ korumasına sahip olup, su ve toza dayanıklılık için IP68 derecesine sahip.

    Galaxy S26 Fan Edition modelinde Samsung’un Exynos 2500 işlemcisi olacak. 3nm üretim sürecinden geçen bu işlemci, on çekirdek içeriyor.

    Sızdırılan tanıtım materyallerine göre, arka tarafta üçlü kamera kurulumu olacak. 50MP ana kameraya 12MP ultra geniş açılı kamera ve 8MP telefoto kamera eşlik ediyor. Selfie ve görüntülü görüşmeler için 12MP ön kamera mevcut. Galaxy S26 FE’nin Horizon Lock ve MyFanCam gibi kamera özelliklerine sahip olacağı da kesinleşti.

    Telefon, 4900mAh bataryadan güç alacak. Pil, 45W kablolu şarjı destekliyor. Bu, Süper Hızlı Şarj 2.0 desteği olduğu anlamına geliyor. Cihaz, yedi büyük Android sürümü ve yedi yıl boyunca güvenlik güncellemelerini alacak.

    Son olarak, Galaxy S26 FE’nin renk seçenekleri arasında yaban mersini, grafit ve fıstık yeşili olacak.

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