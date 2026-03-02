Giriş
    Galaxy S26 Ultra, batarya testinde rakiplerinin gerisinde kaldı

    Samsung Galaxy S26 Ultra, önceki nesille aynı 5000 mAh bataryaya sahip. Verimliliğin iyileştirildiği söylense de, yeni pil tüketim testi, Samsung'un pil kapasitesini artırması gerektiğini gösteriyor.

    galaxy s26 ultra batarya pil tüketim testi Tam Boyutta Gör
    Galaxy S26 Ultra, yeni pil tüketim testinde rakiplerinin gerisinde kaldı. Amiral gemisi telefon, önemli donanım dezavantajına rağmen iyi performans sergiliyor ancak Apple, Xiaomi ve OnePlus’ın cihazlarına göre daha kötü toplam süre sunuyor. İşte detaylar:

    Galaxy S26 Ultra, diğer markaların mevcut amiral gemisi telefonlarıyla yapılan pil dayanıklılık testinde listenin en alt sıralarında yer alıyor. Daha doğrusu, Galaxy S26 Ultra yalnızca Google Pixel 10 Pro XL modelinin önünde yer alıyor. Bu telefon, testte 8 saat 22 dakika süre elde ederken, Galaxy S26 Ultra 9 saat 8 dakikaya ulaşıyor.

    En büyük rakibi iPhone 17 Pro Max, 9 saat 41 dakika; Xiaomi 17 Pro Max, 10 saat 3 dakika; OnePlus 15 modeli 12 saat 31 dakika sunuyor. Geçen yılın en güçlü modeli olan Galaxy S25 Ultra ise 8 saat 40 dakika dayanabildi.

    Tek pil tüketim testinin ampirik bir sonuç olarak kabul edilemeyeceği doğru olsa da, tüm rakamlar tek bir sonuca işaret ediyor: Samsung'un bu alanda rekabetçi kalabilmesi için gelecekteki telefonlarının daha büyük batarya sunması gerekiyor. Örneğin; Xiaomi 17 Pro Max 7.500 mAh'lik bir pile sahipken, OnePlus 15 7.300 mAh'lik bir pille donatılmış durumda. Neyse ki, Samsung'un bu yönde planları var; şirket, rakiplerinin de tercih ettiği silikon-karbon kimyasını benimseyeceği yönündeki son açıklamalarla bu durum doğrulandı.

    • Galaxy S26 ve S25 Ultra: 5000 mAh
    • iPhone 17 Pro Max: 5088 mAh
    • Xiaomi 17 Pro Max: 7500 mAh
    • Google Pixel 10 Pro: 4870 mAh
    • OnePlus 15: 7300 mAh

