Galaxy S26 Ultra'nın ekran sorunlarını çözecek güncelleme yolda

Galaxy S26 ekran şikayetleri artıyor
Samsung, Galaxy S26 serisi telefonlara göndereceği güncellemeyle "titreme" ve “bozulma" sorunlarını çözecek gibi görünüyor. Şirket, yeni telefonlarında yaygın olarak yaşanan bu sorunlara neden olan hataları bulmuşa benziyor. Güncellemenin yakın bir zamanda yayınlanacak olması da güzel.
Bu arada Galaxy S26 Ultra kullanıcıları göz yorgunluğu ve baş ağrısından da şikayetçi. Ancak, bu durum Flex Magic Panel’den kaynaklanıyor. Gizlilik Ekranı dikkat çekici bir özellik olsa da bazı sorunları da beraberinde getirdi.
Samsung, Galaxy S26 serisi için şimdiye kadar iki yazılım güncellemesi yayınladı. Cihazlar henüz Mart 2026 güvenlik yamalarını almadı. Nisan yazılım güncellemesinin Mart yamalarını mı yoksa doğrudan Nisan yamalarını mı getireceği henüz belli değil.