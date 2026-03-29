Galaxy S26 Ultra'nın ekran sorunlarını çözecek güncelleme yolda

Tam Boyutta Gör Bir Galaxy S26 Ultra sahibi, cihazının ekranında yaşadığı sorunlara ilişkin hata raporu gönderdi ve Samsung’dan serideki tüm modellere düzeltme ve iyileştirmelerin sunulacağına dair bir yanıt aldı.

Galaxy S26 Ultra'nın Gizlilik Ekranı görüntü kalitesini bozuyor m 3 hf. önce eklendi

Galaxy S26 ekran şikayetleri artıyor

Samsung, Galaxy S26 serisi telefonlara göndereceği güncellemeyle "titreme" ve “bozulma" sorunlarını çözecek gibi görünüyor. Şirket, yeni telefonlarında yaygın olarak yaşanan bu sorunlara neden olan hataları bulmuşa benziyor. Güncellemenin yakın bir zamanda yayınlanacak olması da güzel.

Bu arada Galaxy S26 Ultra kullanıcıları göz yorgunluğu ve baş ağrısından da şikayetçi. Ancak, bu durum Flex Magic Panel’den kaynaklanıyor. Gizlilik Ekranı dikkat çekici bir özellik olsa da bazı sorunları da beraberinde getirdi.

Samsung, Galaxy S26 serisi için şimdiye kadar iki yazılım güncellemesi yayınladı. Cihazlar henüz Mart 2026 güvenlik yamalarını almadı. Nisan yazılım güncellemesinin Mart yamalarını mı yoksa doğrudan Nisan yamalarını mı getireceği henüz belli değil.

Samsung S26 Ultra'nın ekran sorunlarını çözecek güncelleme yolda

