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Yapay Zeka Özeti: Oynat 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

Oynat Samsung'un merakla beklenen Galaxy S27 serisinin bellek ve depolama detayları sızdırıldı. Sızıntılara göre yeni serideki on farklı seçenekten yalnızca üçü yüksek hızlı LPDDR6 RAM ve UFS 5.0 depolama teknolojisini kullanacak. Galaxy S27 Ultra'nın 256 gigabaytlık başlangıç modeli ise standart sürümle aynı donanım standartlarını koruyacak. Ayrıca Ultra modelinin Snapdragon, diğer modellerin ise Exynos işlemciyle gelmesi bekleniyor. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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Tam Boyutta Gör Samsung'un Galaxy S27 serisi için nihai RAM ve depolama planı olarak tanımladığı bilgileri yayınlandı. Serinin on konfigürasyonundan yalnızca üçü LPDDR6 RAM ve UFS 5.0 depolama alanı ile listeleniyor.

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Samsung Galaxy S27 serisi kaç GB RAM ve depolama ile gelecek?

Sızıntı doğruysa, Galaxy S27 Ultra 256 GB, standart Galaxy S27 modeliyle aynı RAM ve depolama standartlarını kullanacak. Galaxy S27 Ultra 512 GB’lık model, LPDDR6 bellekle gelecek ancak RAM kapasitesinde artış yok; 16GB RAM, 1TB’a kadar depolama sunacak.

Samsung, UFS 5.0 depolama biriminin sıralı okuma hızlarının 10.8 GB/sn, yazma hızlarının ise 9.5 GB/sn'ye kadar çıktığını ve UFS 4.1'e göre %40 daha iyi güç verimliliği sağladığını belirtiyor.

Samsung Galaxy S27

256GB UFS 4.1 + 12GB LPDDR5X RAM

512GB UFS 4.1 + 12GB LPDDR5X RAM

Samsung Galaxy S27 Plus

256GB UFS 4.1 + 12GB LPDDR5X RAM

512GB UFS 4.1 + 12GB LPDDR5X RAM

Samsung Galaxy S27 Pro

256GB UFS 4.1 + 12GB LPDDR5X RAM

512GB UFS 4.1 + 12GB LPDDR5X RAM

1TB UFS 5.0 + 16GB LPDDR6 RAM

Samsung Galaxy S27 Ultra

256GB UFS 4.1 + 12GB LPDDR5X RAM

512GB UFS 5.0 + 12GB LPDDR6 RAM

1TB UFS 5.0 + 16GB LPDDR6 RAM

Galaxy S27, S27 Plus ve S27 Pro modelinin Exynos 2700 işlemci ile geleceği, S27 Ultra'nın ise Snapdragon işlemcili tek model olacağı söyleniyor.

Samsung Galaxy S27 serisi telefonların fiyatı henüz belli değil. Mevcut seri için Ekim ayında uygulanan zamla birlikte, Galaxy S26 Ultra fiyatı 120.000 TL’den 133.000 TL’ye çıktı. Galaxy S26 Plus'ın başlangıç fiyatı 98.000 TL'den 104.000 TL'ye yükseldi. Serinin en alt modeli olan Galaxy S26'nın fiyatı da 87.000 TL oldu.

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Samsung S27 serisinin RAM ve depolama bilgileri ortaya çıktı

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