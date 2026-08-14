Samsung, Galaxy S27 Ultra ile kamera tasarımını değiştirebilir

Yatay kamera düzeni test ediliyor
Kamera modülü, mevcut Galaxy S telefonlarında bulunan belirgin çıkıntı olmadan, arka cama neredeyse tamamen yapışık görünüyor. Daha ince ve daha sade görünümlü bir cihazla karşılaşabiliriz. Daha düz kamera düzeni, manyetik kılıflar için daha az parazit anlamına geliyor. Telefoto lense de daha geniş yer açılacak.
Kameranın dışında tasarımda çok fazla bir değişiklik olmayacak gibi. Yuvarlak köşeler, düz kenarlar, zaten bildiğimiz genel Galaxy S görüntüsü. Samsung, tamamen yeni bir tasarıma geçmeyecek, yalnızca kameraların yerleşimini değiştirecek.
Yeni tasarım patent başvurusuyla ortaya çıktı
Tasarım patent başvurusunun onay anlamına gelmediğini hatırlamakta fayda var. Tasarım patentleri WIPO'nun veri tabanında oldukça sık görünür ve şirketler asla piyasaya sürmedikleri birden fazla konsept başvurusunda bulunurlar. Bu nedenle, yatay düzen Samsung'un test ettiği birkaç fikirden biri olabilir, nihai karar olmayabilir. Yine de, halkaların yerini alan birleşik kamera modülüne işaret eden diğer sızıntılarla birlikte, Galaxy S27'nin mevcut modellerden farklı görünme olasılığı oldukça yüksek.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: