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    Samsung, Galaxy S27 Ultra ile kamera tasarımını değiştirebilir

    Galaxy S26, sade, premium ve Samsung amiral gemisi gibi görünse de yeni bir cihaz hissi vermiyor. Bu durum gelecek yıl nihayet değişecek. Şirket, Galaxy S27 Ultra ile yeni kamera düzenine geçiyor.

    samsung galaxy s27 ultra yatay kamera tasarımı Tam Boyutta Gör
    Son yıllarda Samsung'un Galaxy S serisiyle ilgili en büyük şikayetlerden biri, anlamlı tasarım değişikliğinin olmamasıydı. Telefonların görünümünde temelde yanlış bir şey yok ancak Samsung yeni cihaz satın almış hissi uyandırmayan aynı tasarım dilini sürdürüyor. Bu durum gelecek yıl değişecek gibi görünüyor. Söylentiler, Samsung'un 2027 amiral gemilerinin yatay kamera düzenini benimseyebileceğini öne sürüyor.

    Yatay kamera düzeni test ediliyor

    Galaxy S27 yeni kamera düzeni Tam Boyutta Gör
    WIPO Global Design Database’de görülen yeni tasarım görselleri, Samsung'un Galaxy S27 serisi için amiral gemisi telefonlarda alıştığımız tekli halka düzeni yerine üçlü kamera düzenini test ediyor olabileceğini ortaya koyuyor. WIPO dosyası, üç arka kamera sensörünün de yatay çubuk içinde yan yana yer aldığını gösteriyor. Bu, Google'ın Pixel serisinde yıllardır uyguladığı düzen.

    Kamera modülü, mevcut Galaxy S telefonlarında bulunan belirgin çıkıntı olmadan, arka cama neredeyse tamamen yapışık görünüyor. Daha ince ve daha sade görünümlü bir cihazla karşılaşabiliriz. Daha düz kamera düzeni, manyetik kılıflar için daha az parazit anlamına geliyor. Telefoto lense de daha geniş yer açılacak.

    Kameranın dışında tasarımda çok fazla bir değişiklik olmayacak gibi. Yuvarlak köşeler, düz kenarlar, zaten bildiğimiz genel Galaxy S görüntüsü. Samsung, tamamen yeni bir tasarıma geçmeyecek, yalnızca kameraların yerleşimini değiştirecek.

    Yeni tasarım patent başvurusuyla ortaya çıktı

    Tasarım patent başvurusunun onay anlamına gelmediğini hatırlamakta fayda var. Tasarım patentleri WIPO'nun veri tabanında oldukça sık görünür ve şirketler asla piyasaya sürmedikleri birden fazla konsept başvurusunda bulunurlar. Bu nedenle, yatay düzen Samsung'un test ettiği birkaç fikirden biri olabilir, nihai karar olmayabilir. Yine de, halkaların yerini alan birleşik kamera modülüne işaret eden diğer sızıntılarla birlikte, Galaxy S27'nin mevcut modellerden farklı görünme olasılığı oldukça yüksek.

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