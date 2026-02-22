Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Samsung SDI, katı hal pil yatırımlarını hızlandırmak için Samsung Display'deki hisselerini satıyor

    Samsung’un batarya kolu Samsung SDI, Samsung Display’deki hisselerini satmayı değerlendiriyor. Şirketin katı hal piller gibi yeni nesil batarya teknolojilerine odaklanacağı belirtiliyor.

    Samsung SDI, katı hal batarya yatırımlarını hızlandırıyor Tam Boyutta Gör
    Samsung’un batarya kolu Samsung SDI’ın, Samsung Display’deki yüzde 15,2’lik hissesini satmayı değerlendirdiği öne sürüldü. Söz konusu payın değerinin yaklaşık 10 trilyon won (yaklaşık 6,9 milyar dolar) seviyesinde olduğu belirtiliyor. Olası bir satışın, şirkete önemli miktarda nakit girişi sağlaması bekleniyor.

    Henüz resmi bir karar açıklanmış değil. Ancak kulislerde konuşulanlara göre bu adım, şirketin katı hal bataryalar gibi yeni nesil batarya teknolojilerine odaklanma stratejisinin bir parçası olabilir.

    Zorlu pazar koşulları nedeniyle zarar ediyor

    Son dönemde küresel elektrikli araç talebindeki yavaşlama, batarya üreticilerini baskı altına aldı. Samsung SDI’ın da son çeyreklerde ciddi operasyonel zararlarla karşı karşıya kaldığı ifade ediliyor. Şirketin yalnızca maliyet kısmak yerine varlık portföyünü yeniden yapılandırarak kaynak yaratmayı hedeflediği değerlendiriliyor.

    Ana faaliyet alanı dışında kalan bir hissenin satışı, şirkete büyüme potansiyeli yüksek alanlara yatırım için finansman sağlayabilir. Özellikle yapay zeka destekli veri merkezlerinin artan enerji ihtiyacı, enerji depolama sistemleri pazarını güçlü tutuyor.

    Öte yandan Samsung SDI, maliyet avantajı sunan lityum demir fosfat (LFP) bataryalara yatırım yaparak daha uygun fiyatlı segmentte rekabet gücünü artırmayı amaçlıyor. Bununla birlikte şirket, ileri batarya kimyalarına yönelik Ar-Ge çalışmalarını da sürdürüyor.

    Katı hal batarya yarışında elini güçlendirmek istiyor

    Samsung SDI, katı hal batarya yatırımlarını hızlandırıyor Tam Boyutta Gör
    Katı hal bataryalar, geleneksel lityum-iyon hücrelerde kullanılan yanıcı sıvı elektrolitler yerine katı malzemeler kullanıyor. Bu teknoloji, daha yüksek enerji yoğunluğu, artırılmış güvenlik, daha uzun kullanım ömrü ve daha hızlı şarj potansiyeli gibi önemli avantajlar sunuyor. Bu özellikler hem elektrikli araçlar hem de büyük ölçekli enerji depolama sistemleri açısından kritik önem taşıyor.

    Samsung SDI’ın halihazırda katı hal batarya pilot üretim hatları kurduğu ve doğrulama ile tedarik geliştirme süreçlerinde BMW ile Solid Power gibi iş ortaklarıyla çalıştığı bildiriliyor.

    Piyasa kaynaklarına göre söz konusu hissenin Samsung Grubu içinde başka bir kuruluşa ya da stratejik bir yatırımcıya devredilmesi ihtimaller arasında. Ancak şu aşamada resmi bir doğrulama yapılmış değil.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Hollywood'u ayağa kaldıran yapay zeka videosu

    Profil resmi
    ozbey08 2 dakika önce

    https://youtu.be/xj3IH_ogzig?si=prSo7gbdFyrSoEM_

    Profil resmi
    scorpion20 16 saat önce

    Dehşetengiz

    Profil resmi
    Müştemilat Bey 1 gün önce

    Çok kişiyi işsiz bırakacak ama gerçekten büzel duruyor :)

    Profil resmi
    maligezgin 4 gün önce

    vay be gayet iyi

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    polisitemia vera hastalarının yorumları buderus kombi sıcak su vermiyor ama petekler ısınıyor dayson silikon kaç saatte kurur chrono24 ekşi 185 65 r15 yerine 195 65 r15 olur mu

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    HUAWEI Pura 80 Pro
    HUAWEI Pura 80 Pro
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000-40.000 TL Arası Laptoplar
    MSI CYBORG 15
    MSI CYBORG 15
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum