Samsung SDI, katı hal pil yatırımlarını hızlandırmak için Samsung Display'deki hisselerini satıyor

Tam Boyutta Gör Samsung’un batarya kolu Samsung SDI’ın, Samsung Display’deki yüzde 15,2’lik hissesini satmayı değerlendirdiği öne sürüldü. Söz konusu payın değerinin yaklaşık 10 trilyon won (yaklaşık 6,9 milyar dolar) seviyesinde olduğu belirtiliyor. Olası bir satışın, şirkete önemli miktarda nakit girişi sağlaması bekleniyor.

Henüz resmi bir karar açıklanmış değil. Ancak kulislerde konuşulanlara göre bu adım, şirketin katı hal bataryalar gibi yeni nesil batarya teknolojilerine odaklanma stratejisinin bir parçası olabilir.

Zorlu pazar koşulları nedeniyle zarar ediyor

Son dönemde küresel elektrikli araç talebindeki yavaşlama, batarya üreticilerini baskı altına aldı. Samsung SDI’ın da son çeyreklerde ciddi operasyonel zararlarla karşı karşıya kaldığı ifade ediliyor. Şirketin yalnızca maliyet kısmak yerine varlık portföyünü yeniden yapılandırarak kaynak yaratmayı hedeflediği değerlendiriliyor.

Ana faaliyet alanı dışında kalan bir hissenin satışı, şirkete büyüme potansiyeli yüksek alanlara yatırım için finansman sağlayabilir. Özellikle yapay zeka destekli veri merkezlerinin artan enerji ihtiyacı, enerji depolama sistemleri pazarını güçlü tutuyor.

Öte yandan Samsung SDI, maliyet avantajı sunan lityum demir fosfat (LFP) bataryalara yatırım yaparak daha uygun fiyatlı segmentte rekabet gücünü artırmayı amaçlıyor. Bununla birlikte şirket, ileri batarya kimyalarına yönelik Ar-Ge çalışmalarını da sürdürüyor.

Katı hal batarya yarışında elini güçlendirmek istiyor

Tam Boyutta Gör Katı hal bataryalar, geleneksel lityum-iyon hücrelerde kullanılan yanıcı sıvı elektrolitler yerine katı malzemeler kullanıyor. Bu teknoloji, daha yüksek enerji yoğunluğu, artırılmış güvenlik, daha uzun kullanım ömrü ve daha hızlı şarj potansiyeli gibi önemli avantajlar sunuyor. Bu özellikler hem elektrikli araçlar hem de büyük ölçekli enerji depolama sistemleri açısından kritik önem taşıyor.

Samsung SDI’ın halihazırda katı hal batarya pilot üretim hatları kurduğu ve doğrulama ile tedarik geliştirme süreçlerinde BMW ile Solid Power gibi iş ortaklarıyla çalıştığı bildiriliyor.

Piyasa kaynaklarına göre söz konusu hissenin Samsung Grubu içinde başka bir kuruluşa ya da stratejik bir yatırımcıya devredilmesi ihtimaller arasında. Ancak şu aşamada resmi bir doğrulama yapılmış değil.

