Samsung SDI, katı hal pil yatırımlarını hızlandırmak için Samsung Display'deki hisselerini satıyor

Henüz resmi bir karar açıklanmış değil. Ancak kulislerde konuşulanlara göre bu adım, şirketin katı hal bataryalar gibi yeni nesil batarya teknolojilerine odaklanma stratejisinin bir parçası olabilir.
Zorlu pazar koşulları nedeniyle zarar ediyor
Son dönemde küresel elektrikli araç talebindeki yavaşlama, batarya üreticilerini baskı altına aldı. Samsung SDI’ın da son çeyreklerde ciddi operasyonel zararlarla karşı karşıya kaldığı ifade ediliyor. Şirketin yalnızca maliyet kısmak yerine varlık portföyünü yeniden yapılandırarak kaynak yaratmayı hedeflediği değerlendiriliyor.
Ana faaliyet alanı dışında kalan bir hissenin satışı, şirkete büyüme potansiyeli yüksek alanlara yatırım için finansman sağlayabilir. Özellikle yapay zeka destekli veri merkezlerinin artan enerji ihtiyacı, enerji depolama sistemleri pazarını güçlü tutuyor.
Öte yandan Samsung SDI, maliyet avantajı sunan lityum demir fosfat (LFP) bataryalara yatırım yaparak daha uygun fiyatlı segmentte rekabet gücünü artırmayı amaçlıyor. Bununla birlikte şirket, ileri batarya kimyalarına yönelik Ar-Ge çalışmalarını da sürdürüyor.
Katı hal batarya yarışında elini güçlendirmek istiyor
Samsung SDI’ın halihazırda katı hal batarya pilot üretim hatları kurduğu ve doğrulama ile tedarik geliştirme süreçlerinde BMW ile Solid Power gibi iş ortaklarıyla çalıştığı bildiriliyor.
Piyasa kaynaklarına göre söz konusu hissenin Samsung Grubu içinde başka bir kuruluşa ya da stratejik bir yatırımcıya devredilmesi ihtimaller arasında. Ancak şu aşamada resmi bir doğrulama yapılmış değil.
Dehşetengiz
Çok kişiyi işsiz bırakacak ama gerçekten büzel duruyor :)
vay be gayet iyi