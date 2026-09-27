Samsung, SmartThings API için yeni gelir planlarını hızlandırıyor

Tam Boyutta Gör Samsung, SmartThings API üzerinden yeni gelir kaynakları oluşturma planlarını genişletiyor. Şirket, Haziran 2026'da yaptığı açıklamayla ticari olmayan bireysel geliştiricilerin SmartThings API erişimi için aylık 5 dolar ücret ödemeye başlayacağını duyurmuştu. Ekim 2026 itibarıyla uygulanması planlanan bu ücretlendirme, SmartThings cihazlarını Samsung'un kendi uygulaması üzerinden kontrol eden sıradan kullanıcıları doğrudan etkilemeyecek.

SmartThings API kurumsal kullanımda yeni gelir alanı açabilir

SmartThings, Samsung'un akıllı ev cihazlarının yanı sıra farklı üreticilere ait uyumlu ürünlerin tek bir platform üzerinden yönetilmesini sağlayan ekosistemlerden biri olarak öne çıkıyor. Haziran ayında paylaşılan verilere göre platformun dünya genelinde 460 milyondan fazla kayıtlı kullanıcısı bulunuyor. Bu ölçekte bir kullanıcı tabanı, yalnızca cihaz kontrolü ve bağlantılı ev deneyimleri açısından değil, geliştirici ve kurumsal hizmetler üzerinden oluşturulabilecek gelir açısından da Samsung için önemli bir potansiyel oluşturuyor.

API, farklı uygulamaların ve hizmetlerin SmartThings ekosistemine bağlanmasını sağlayan temel teknik katmanlardan biri konumunda. Geliştiriciler bu bağlantı sayesinde uyumlu cihazların belirli işlevlerine kendi yazılımları üzerinden erişebiliyor ve SmartThings ile entegre çözümler geliştirebiliyor. Samsung'un bireysel geliştiriciler için getirmeyi planladığı aylık 5 dolarlık ücret, platformun yalnızca son kullanıcıya yönelik bir hizmet olmaktan çıkarak geliştirici erişiminin de doğrudan gelir modeli içinde değerlendirildiğini gösteriyor.

Buradaki değişiklik ile SmartThings'in standart kullanım modeli arasında önemli bir ayrım bulunuyor. Evindeki televizyon, klima, aydınlatma sistemi veya diğer uyumlu cihazları Samsung'un yerel SmartThings uygulamasıyla yöneten kullanıcıların API erişim ücreti ödemesi gerekmiyor. Ücretlendirme, özellikle kendi uygulamalarını veya hizmetlerini SmartThings ile entegre etmek isteyen ticari olmayan bireysel geliştiricilerin API kullanımını hedefliyor.

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Samsung'un gelir modelini yalnızca bireysel geliştiricilerle sınırlı tutmayabileceği de bildiriliyor. Kore medyasındaki son haberlere göre şirket, SmartThings API'sini operasyonlarının bir parçası olarak kullanan kurumsal müşterilerden ücret alma seçeneklerini değerlendiriyor. Enerji şirketleri ile tesislerin ısıtma ve soğutma sistemlerini SmartThings üzerinden yöneten konaklama işletmeleri, bu kapsamda değerlendirilebilecek kullanım alanları arasında gösteriliyor.

Kurumsal taraftaki olası ücretlendirme, bireysel geliştiricilere yönelik modelden daha geniş bir ekonomik yapıya işaret ediyor. Özellikle çok sayıda cihazın aynı anda yönetildiği ticari tesislerde SmartThings API, yalnızca bir akıllı ev bağlantı aracı olmaktan çıkarak enerji yönetimi ve bina otomasyonu süreçlerinin bir parçası haline gelebiliyor. Bu tür kullanımlarda API erişiminin operasyonel süreçlere doğrudan bağlanması, Samsung'un farklı fiyatlandırma veya kullanım temelli modeller üzerinde çalışmasını mümkün kılabilir.

Ekim ayında bireysel geliştiriciler için başlayacak aylık 5 dolarlık ücret, 460 milyondan fazla kayıtlı kullanıcı sayısı da bu stratejinin ölçeğini ortaya koyuyor. Kullanıcıların tamamının doğrudan ücretli bir hizmete dönüştürülmesi söz konusu olmasa da platforma bağlı geliştiriciler ve kurumsal müşterilerden elde edilecek gelir, mevcut donanım satışlarının dışında yeni bir finansal kanal oluşturabilir. Bununla birlikte Samsung'un kurumsal müşteriler için nasıl bir fiyatlandırma uygulayacağı veya hangi API kullanım seviyelerini ücretlendireceği konusunda henüz kesinleşmiş ayrıntılar bulunmuyor.

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Samsung, SmartThings API için yeni gelir planlarını hızlandırıyor

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