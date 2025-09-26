Giriş
    Samsung SmartThings, araçlara geliyor: Home to Car tanıtıldı

    Samsung, akıllı ev platformu için "Home to Car" adlı yeni bir özelliği kullanıma sunuyor. Bu özellik, aracınızın durumunu ve işlevlerini kontrol etmenizi ve otomatik rutinler ayarlamanızı sağlıyor.

    SmartThings Home To Car & Safe Tam Boyutta Gör
    Samsung, bu yılın başlarında akıllı ev platformu SmartThings’e araçlara ilişkin yeni özellik getirmek için Hyundai Motor Group ile ortaklık kurduğunu duyurmuştu. O zamanlar özelliğin ne zaman kullanıma sunulacağı bilinmiyordu. Şimdi ise Samsung’un özelliği (Home to Car) kullanıma sunmaya hazır olduğu anlaşılıyor.

    SmartThings Home To Car

    SmartThings Home To Car Tam Boyutta Gör
    Home To Car, SmartThings kullanıcılarının uygulama aracılığıyla araçlarının durumunu kontrol etmelerine olanak tanıyacak. Kullanıcılar, ayrıca klima, kapı kilitleri, motor çalıştırma vb. işlevler üzerinde de kontrol sahibi olacak ve hatta otomatik rutinler bile ayarlayabilecek. Örneğin; akıllı evin kapısı kilitlediğinde arabanın çalıştırılıp klimanın açılması sağlanabilecek.

    Samsung, bu özelliği ilk olarak Güney Kore’deki kullanıcılarına sunacak, sonrasında diğer ülkelere gelecek. Ayrıca özellik, Samsung ve Hyundai Motor Group arasındaki iş birliğine dayandığından, belli Hyundai, Kia ve Genesis otomobillerde çalışacak.

    SmartThings Safe

    SmartThings Safe nedir ne işe yarar Tam Boyutta Gör
    Samsung, Home to Car ile birlikte SmartThings Safe adlı bir özelliği de kullanıma sunuyor. Bu özellik, acil durumlarda önceden belirlediğiniz kişilere tek dokunuşla GPS konumunuzu ve yardım talebinizi göndermenizi sağlıyor. Kişiler, SmartThings’in olduğu tüm cihazlardan yardım isteğinizi görebiliyor.
