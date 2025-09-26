Samsung SmartThings, araçlara geliyor: Home to Car tanıtıldı

2011 yılından beri teknoloji yayınlarında editörlük görevi üstlenen Erkan, DH’de ağırlıklı olarak teknoloji tutkunlarının ilgisini çekecek rehber içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Samsung, bu yılın başlarında akıllı ev platformu SmartThings’e araçlara ilişkin yeni özellik getirmek için Hyundai Motor Group ile ortaklık kurduğunu duyurmuştu. O zamanlar özelliğin ne zaman kullanıma sunulacağı bilinmiyordu. Şimdi ise Samsung’un özelliği (Home to Car) kullanıma sunmaya hazır olduğu anlaşılıyor.

One UI 8 güncellemesi artık bu Samsung telefonlar için hazır! 2 gün önce eklendi

SmartThings Home To Car

Tam Boyutta Gör Home To Car, SmartThings kullanıcılarının uygulama aracılığıyla araçlarının durumunu kontrol etmelerine olanak tanıyacak. Kullanıcılar, ayrıca klima, kapı kilitleri, motor çalıştırma vb. işlevler üzerinde de kontrol sahibi olacak ve hatta otomatik rutinler bile ayarlayabilecek. Örneğin; akıllı evin kapısı kilitlediğinde arabanın çalıştırılıp klimanın açılması sağlanabilecek.

Samsung, bu özelliği ilk olarak Güney Kore’deki kullanıcılarına sunacak, sonrasında diğer ülkelere gelecek. Ayrıca özellik, Samsung ve Hyundai Motor Group arasındaki iş birliğine dayandığından, belli Hyundai, Kia ve Genesis otomobillerde çalışacak.

SmartThings Safe

Tam Boyutta Gör Samsung, Home to Car ile birlikte SmartThings Safe adlı bir özelliği de kullanıma sunuyor. Bu özellik, acil durumlarda önceden belirlediğiniz kişilere tek dokunuşla GPS konumunuzu ve yardım talebinizi göndermenizi sağlıyor. Kişiler, SmartThings’in olduğu tüm cihazlardan yardım isteğinizi görebiliyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: