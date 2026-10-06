Samsung, akıllı ev platformu SmartThings'i yeniledi

2011 yılından beri teknoloji yayınlarında editörlük görevi üstlenen Erkan, DH’de ağırlıklı olarak teknoloji tutkunlarının ilgisini çekecek rehber içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Samsung, SmartThings uygulamasının yenilenen sürümünü Android ve iOS kullanıcılarına sunduktan sonra güncelleme kapsamındaki tüm özellikleri açıkladı. Güncelleme, SmartThings Now özelliği, yenilenmiş kullanıcı arayüzü tasarımı, geliştirilmiş yerel kontroller ve Matter 1.6 desteğini beraberinde getiriyor. Samsung, SmartThings'in halihazırda 470 milyondan fazla kayıtlı kullanıcıya sahip olduğunu ve "Works with SmartThings" (WWST) sertifikalı 430'dan fazla markayı desteklediğini de duyurdu.

Aktif Samsung Galaxy cihaz kullanıcısı 1.2 milyarı geçti 1 gün önce eklendi

SmartThings Now ile akıllı öneriler

SmartThings Now, uygulamanın üst kısmında yer alan yeni bölüm. Bu bölüm, eve geldiğinizde hava temizleyiciyi ve ışıkları açma uyarısı ya da yaşlı aile üyeleri için kontrol hatırlatıcıları gibi anlık eylemleri öne çıkaran büyük kartlar içeriyor.

Bölüm ayrıca akıllı evle ilgili analizler sunarak, cihazın normalden daha fazla güç tüketmesi durumunda sizi uyarıyor. Haftalık kullanım alışkanlıklarınıza dayanarak yeni otomasyon önerilerinde de bulunabiliyor.

Yeni arayüz ve yeniden boyutlandırılabilir kartlar

Güncellenen SmartThings, yeni renk şeması, sadeleştirilmiş kontrol panelleri ve daha kompakt ya da ayrıntılı görünecek şekilde ayarlanabilen, yeniden boyutlandırılabilir cihaz kartları sunuyor.

Güncelleme ayrıca gün boyunca renk değiştiren dinamik Canlı Duvar Kağıtları ve Ana Sayfa, Cihazlar, Yaşam, Rutinler ve Menü gibi sekmelere hızlı erişim sağlayan, alt kısımda yer alan yeni ve kompakt bar ekliyor. Bu yeni arayüz, uygulamayı One UI 9.0'daki diğer uygulamaların tasarım diliyle daha uyumlu hale getiriyor.





Daha hızlı yerel kontrol ve çevrimdışı tanılama

Geliştirilmiş yerel kontrol özellikleri sayesinde, telefonunuz ve SmartThings Hub aynı Wi-Fi ağına bağlıyken akıllı ev cihazları bulut bağlantısını devre dışı bırakarak doğrudan iletişim kurabiliyor. Bu durum, akıllı ev işlemlerini %30'a kadar hızlandırıyor, internet kesintisi sırasında da cihazları kontrol edebilmenize olanak tanıyor. Uygulama, evde veya dışarıda olmanıza bağlı olarak bulut tabanlı ve yerel işleme yöntemleri arasında akıllıca geçiş yapıyor.

Güncelleme, “Çevrimdışı Tanılama" bölümü de ekliyor. Bu özellik, kayıtlı tüm ürünlerdeki Wi-Fi bilgilerini eşzamanlı olarak güncelleyerek, ağ bağlantısı kesilen cihazları kolayca yeniden sisteme dahil etmenizi sağlıyor. Bu çözüm, özellikle yeni modeme geçiş yaparken veya kablosuz ağ şifresini değiştirirken yaşanan ve akıllı ev yönetimindeki en büyük sıkıntılardan biri olan sorunu ortadan kaldırıyor.

Matter 1.6 desteği

Güncellenen SmartThings uygulaması Matter 1.6 standardı desteğini beraberinde getiriyor. Uygulama, bu yeni protokolü benimseyen ilk akıllı ev platformu olma özelliğini de taşıyor.

Güncelleme, genel kararlılığı ve grup kontrollerini iyileştirirken, gerçek zamanlı güç takibi sağlayan enerji sayaçları, kapatma sistemleri (perdeler, kapılar ve pencereler) ve fıskiyeler ile toprak sensörleri gibi sulama ekipmanları için de destek ekliyor.

Yenilenen SmartThings tüm cihazlarda kullanıma sunuldu

Geçen hafta iOS arayüzünün yenilenmesinin ardından, güncellenen SmartThings arayüzü artık Android'in yanı sıra Samsung akıllı TV'ler, buzdolapları ve 7 ya da 9 inç ekran ve Smart Hub desteğine sahip diğer akıllı cihazlar gibi ürünlerde de kullanıma sunuldu.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: