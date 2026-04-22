Samsung SmartThings, IKEA cihazlarına destek getiriyor

Tam Boyutta Gör Yeni güncellemeyle birlikte IKEA'nın akıllı ev ürünleri artık doğrudan SmartThings hub'ına bağlanabiliyor. Önceden kullanıcıların hem IKEA hem de SmartThings için ayrı hub kullanması gerekirken, bu gereksinim ortadan kalkmış durumda.

Samsung, IKEA cihazlarına destek getiriyor

Entegrasyon kapsamında toplamda 25 farklı IKEA cihazının desteklendiği belirtiliyor. Bu ürünler arasında, akıllı ampuller, prizler, hareket sensörleri, kapı ve su baskını sensörleri ve hava kalitesi sensörleri gibi birçok farklı kategori yer alıyor. Bu cihazlar sayesinde de otomasyon senaryoları oluşturmak mümkün.

Örneğin IKEA'nın hava kalitesi sensörü; sıcaklık, nem ve hava değerlerini ölçerek, bu verilere göre Samsung marka bir klimanın otomatik olarak devreye girmesini sağlayabiliyor. Ayrıca döner kontrol tekerleğine sahip uzaktan kumanda ile ışık parlaklığı, renk sıcaklığı ya da akıllı panjur seviyesi gibi ayarlar oldukça pratik şekilde kontrol edilebiliyor.

Qualcomm yeniden Samsung'a dönmeye hazırlanıyor 1 gün önce eklendi

Bu gelişmenin arkasındaki en önemli faktörlerden biri ise Matter standardı. Matter, farklı markalara ait cihazların aynı ağ üzerinde sorunsuz şekilde çalışmasını sağlayan ortak bir iletişim dili sunuyor. Samsung'un daha önce Google ile yaptığı entegrasyon hamlesi de düşünüldüğünde, şirketin daha açık ve geniş bir ekosistem kurmaya planladığı açık. İleleyen dönemde desteklenen cihaz sayısının daha da artması bekleniyor.

