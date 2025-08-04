Tam Boyutta Gör Yakın zamanda, 12.000 Galaxy telefon taşıyan bir kamyonun Londra Heathrow Havalimanı yakınlarında çalındığını bildirdi.

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Hangi cihazlar çalındı?

Bu sevkiyatta 5000 Galaxy Z Fold 7 ve Z Flip 7 ile birlikte 5000 Galaxy Watch 8 modelinin yanı sıra Galaxy S25 serisi ve Galaxy A16 serisi gibi eski cihazlar da yer alıyordu.

Sigortalı olduğu için gerçek bir kayıp yaşanmadı

Gönderinin havalimanına vardıktan sonra depoya taşınması sırasında çalındığına inanılıyor. Gönderinin 13,3 milyar won (yaklaşık 10 milyon dolar) değerinde olduğu ancak sigortalı olduğu için gerçek bir kayıp olmadığı bildirildi. Olayın ardından İngiliz polisinin soruşturma başlattığı ve çalınan kamyonu bulduğu bildirildi. Ancak, Galaxy telefon ve akıllı saatlerin bulunup bulunmadığı henüz bilinmiyor.

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Samsung şokta: 10 milyon dolar değerinde Galaxy cihaz çalındı!

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