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    Samsung şokta: 10 milyon dolar değerinde Galaxy cihaz çalındı!

    Teknoloji dünyasını sallayan soygun: Binlerce Galaxy cihazı taşıyan kamyon, Londra Heathrow Havalimanı yakınlarında çalındı. Gönderinin değerinin yaklaşık 10 milyon dolar olduğu biliniyor.

    10 milyon dolar samsung galaxy telefon saat çalındı Tam Boyutta Gör
    Yakın zamanda, 12.000 Galaxy telefon taşıyan bir kamyonun Londra Heathrow Havalimanı yakınlarında çalındığını bildirdi.

    Hangi cihazlar çalındı?

    Bu sevkiyatta 5000 Galaxy Z Fold 7 ve Z Flip 7 ile birlikte 5000 Galaxy Watch 8 modelinin yanı sıra Galaxy S25 serisi ve Galaxy A16 serisi gibi eski cihazlar da yer alıyordu.

    Sigortalı olduğu için gerçek bir kayıp yaşanmadı

    Gönderinin havalimanına vardıktan sonra depoya taşınması sırasında çalındığına inanılıyor. Gönderinin 13,3 milyar won (yaklaşık 10 milyon dolar) değerinde olduğu ancak sigortalı olduğu için gerçek bir kayıp olmadığı bildirildi. Olayın ardından İngiliz polisinin soruşturma başlattığı ve çalınan kamyonu bulduğu bildirildi. Ancak, Galaxy telefon ve akıllı saatlerin bulunup bulunmadığı henüz bilinmiyor.

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