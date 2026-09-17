Samsung, son One UI 9 güncellemesiyle kamera özelliğini bozdu

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Tam Boyutta Gör Samsung’un Expert RAW uygulaması yakın zamanda 6.0.02.8 sürümüne güncellendi ancak bu, uygulamanın One UI 9 uyumluluğunu bozmuş gibi görünüyor. Zira uygulama artık Android 17 tabanlı bu yazılımda çalışmıyor. Samsung, sorunu giderecek bir yazılım güncellemesi üzerinde çalıştığını belirtiyor.

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Expert RAW One UI 9 yüklü cihazlarda çalışmıyor!

Tam Boyutta Gör Bir Galaxy S26 Ultra kullanıcısı, One UI 9 beta yüklü cihazında son gelen Expert RAW güncellemesini yükledikten sonra uygulama açamadığını dile getirdi. Ekranda "Expert RAW'u kullanmak için sistem yazılımınızı güncelleyin" şeklinde bir mesaj beliriyor. Ancak, cihaz için indirilebilir bir sistem güncellemesi çıkmıyor. “Şimdi değil" seçeneği de bir çözüm olmuyor; çünkü bu işlem Expert RAW'u kapatıyor, yani şu an için mesajı geçip uygulamayı kullanmanın bir yolu yok.

Samsung güncelleme hazırlıyor

Bu sorunu yaşayan başka kullanıcılar da var. İyi haber şu ki, Samsung sorunun farkında. Şirketin bir sonraki One UI 9 beta güncellemesinde sorunu gidermeyi planladığı bildiriliyor. Samsung, Galaxy S26 serisi için kararlı One UI 9 güncellemesini dağıtmaya başladığından, düzeltmenin bu güncellemeyle birlikte gelmesi bekleniyor.

Hâlâ One UI 9 beta programına dahil olan Galaxy cihazları için Samsung, Expert RAW sorununu bir sonraki beta sürümüyle çözmeyi planlıyor. Samsung, uyumluluk sorununu giderene dek, Expert RAW'un 6.0.02.8 sürümüne güncellememek en iyisi gibi görünüyor.

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