Samsung, son One UI 9 güncellemesiyle kamera özelliğini bozdu

Bu sorunu yaşayan başka kullanıcılar da var. İyi haber şu ki, Samsung sorunun farkında. Şirketin bir sonraki One UI 9 beta güncellemesinde sorunu gidermeyi planladığı bildiriliyor. Samsung, Galaxy S26 serisi için kararlı One UI 9 güncellemesini dağıtmaya başladığından, düzeltmenin bu güncellemeyle birlikte gelmesi bekleniyor.
Hâlâ One UI 9 beta programına dahil olan Galaxy cihazları için Samsung, Expert RAW sorununu bir sonraki beta sürümüyle çözmeyi planlıyor. Samsung, uyumluluk sorununu giderene dek, Expert RAW'un 6.0.02.8 sürümüne güncellememek en iyisi gibi görünüyor.