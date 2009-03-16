Samsung: SSD maliyetleri önümüzdeki birkaç yılda HDD seviyesine gelecek

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Depolama teknolojilerinde endüstri köklü bir değişikliğe hazırlanıyor. Yapılan araştırmalara göre NAND flash bellek teknolojisini temel alan SSD yani Katı Hâl Disk'lerinin günümüzde yaygın olarak kullanılan mekanik tabanlı sabit disklerin yerini alması bekleniyor. Yapılan projeksiyonlar, sektörel dengeler ve ileriye dönük pazar potansiyelinin değerlendirilmesi açısından SSD'lere olan ilgi her geçen gün artarken yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Bilindiği üzere SSD teknolojisinin önünde şu an için üç temel problem bulunuyor;

- Kapasite anlamında henüz HDD'lerin oldukça gerisinde olmaları,

- Üretim maliyetlerinin HDD'lere kıyasla oldukça yüksek olması,

- İşletim sistemi uyumluluğu.

Bu problemlerin sadece SSD'lere özgü bir durum olduğunu söylemek yeni teknolojiye haksızlık etmek olur. Zira her yeni teknolojide benzer süreçlerin yaşanması olası. Kapasite anlamında SSD'ler henüz HDD'leri yakalayabilmiş olmasalar da bugün 1TB'lık örnek çözümlerden bahsedebiliyor. İşletim sistemi uyumluluğu noktasında da yazılım devi Microsoft başta olmak üzere pek çok firmanın çalışma içerisinde olduğu biliniyor.

Üretim maliyetleri ise SSD teknolojisine yönelik olarak üzerinde en çok tartışılan konu durumunda. Gigabyte başına maliyet konvansiyonel disklerle kıyaslanamayacak kadar yüksek olan SSD'lerin yeni üretim teknolojilerinin devreye girmesi, pazardaki marka ve model sayısının artmasına paralel olarak zamanla HDD'lere yakalaması bekleniyor. İşte tamda bu noktada NAND flash üretiminde sektör devi isimlerden birisi olan Samsug'dan da dikkat çekici bir açıklama geldi.

Samsung'un NAND flash pazarlama yöneticisi Brian Beard yaptığı açıklamasında, SSD'lerde Gigabyte başına düşen maliyetin yıl %40-60 oranında düştüğünü ve önümüzdeki birkaç yıl içerisinde SSD'lerin maliyet açısından HDD'lere yakalayabileceğini açıkladı. Bilindiği üzere SSD'ler yaygın olarak kullanılan HDD'lere kıyasla, güç tüketimi, dayanıklılık, veri güvenliği ve performans noktasında çok daha fazlasını vaat etmekle birlikte "şimdilik" maliyet dezavantajına sahipler.