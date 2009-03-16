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Samsung: SSD maliyetleri önümüzdeki birkaç yılda HDD seviyesine gelecek

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Samsung: SSD maliyetleri önümüzdeki birkaç yılda HDD seviyesine gelecek
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Depolama teknolojilerinde endüstri köklü bir değişikliğe hazırlanıyor. Yapılan araştırmalara göre NAND flash bellek teknolojisini temel alan SSD yani Katı Hâl Disk'lerinin günümüzde yaygın olarak kullanılan mekanik tabanlı sabit disklerin yerini alması bekleniyor. Yapılan projeksiyonlar, sektörel dengeler ve ileriye dönük pazar potansiyelinin değerlendirilmesi açısından SSD'lere olan ilgi her geçen gün artarken yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Bilindiği üzere SSD teknolojisinin önünde şu an için üç temel problem bulunuyor;

- Kapasite anlamında henüz HDD'lerin oldukça gerisinde olmaları,
- Üretim maliyetlerinin HDD'lere kıyasla oldukça yüksek olması,
- İşletim sistemi uyumluluğu.

Bu problemlerin sadece SSD'lere özgü bir durum olduğunu söylemek yeni teknolojiye haksızlık etmek olur. Zira her yeni teknolojide benzer süreçlerin yaşanması olası. Kapasite anlamında SSD'ler henüz HDD'leri yakalayabilmiş olmasalar da bugün 1TB'lık örnek çözümlerden bahsedebiliyor. İşletim sistemi uyumluluğu noktasında da yazılım devi Microsoft başta olmak üzere pek çok firmanın çalışma içerisinde olduğu biliniyor.

Üretim maliyetleri ise SSD teknolojisine yönelik olarak üzerinde en çok tartışılan konu durumunda. Gigabyte başına maliyet konvansiyonel disklerle kıyaslanamayacak kadar yüksek olan SSD'lerin yeni üretim teknolojilerinin devreye girmesi, pazardaki marka ve model sayısının artmasına paralel olarak zamanla HDD'lere yakalaması bekleniyor. İşte tamda bu noktada NAND flash üretiminde sektör devi isimlerden birisi olan Samsug'dan da dikkat çekici bir açıklama geldi.

Samsung'un NAND flash pazarlama yöneticisi Brian Beard yaptığı açıklamasında, SSD'lerde Gigabyte başına düşen maliyetin yıl %40-60 oranında düştüğünü ve önümüzdeki birkaç yıl içerisinde SSD'lerin maliyet açısından HDD'lere yakalayabileceğini açıkladı. Bilindiği üzere SSD'ler yaygın olarak kullanılan HDD'lere kıyasla, güç tüketimi, dayanıklılık, veri güvenliği ve performans noktasında çok daha fazlasını vaat etmekle birlikte "şimdilik" maliyet dezavantajına sahipler.


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gordon01 10 yıl
intel, samsung, toshiba, ocz bu işi götürü gibime geliyor
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NikeNeGerek 10 yıl
Seagate'in işi zor önümüzdeki dönemde.
Samsung, uzun bir süredir zaten bellek üretme işinde olduğundan bu geçişte çok avantajlı. Seagate, ya dışarıdan bellek alarak bu işi yapacak ve karlılığını azaltacak, ya da kendisi üretme yoluna gidecek ki bunun da oldukça maliyetli olacağı kesin.
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IhtiyarDelikanli 10 yıl
samsung girerse bu piyasaya acaip fiyat kırar evet 1 2 senede bilgisaarlarda hdd devri kapanır.
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Vuze 10 yıl
seagatede geçicektir ssd yi öle şey olacagını sanmıyorum
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firtinax 10 yıl
Seagate gibi HDD üreticileri ne yapacak merak ediyorum....
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alito 10 yıl
samsung söylemese bilmeyecektik demek birkaç yıl he? olduuuu bekleriz efenim saolunuz varolunuz.
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musandia 10 yıl
Dikkat ederseniz satış fiyatlarından değil maliyet fiyatlarından bahsediliyor. Maliyet olarak HDD ler yakalanacak ama teknoloji farkından dolayı satış fiyatları ne olacak belli değil
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iscanthere 10 yıl
Allah razı olsun.Biz de anlamamıştık düşeceğini.
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toonjai 10 yıl
Birkaç yılın ucu acık! 1-9 arası. acaba hangisi???
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Codest 10 yıl

Orjinalden alıntı: toonjai

Birkaç yılın ucu acık! 1-9 arası. acaba hangisi???

1-9 arası
en geç 2 yıla kadar makul fiyatlara düşüp hdd'lerin yerini alacaktır.
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max975 10 yıl
yani birkaç yılda önceden vardı olmu sana 5 yıl...
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venom88 10 yıl
lol bizde hep böle yüksek kalçak sanmıştık saol samsung ..
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