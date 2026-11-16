Samsung, Starlink uyduları için çip üretecek

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Yapay Zeka Özeti: Oynat 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

Oynat Samsung, uzay sektöründeki varlığını artırmak için ABD'de yeni bir yatırıma hazırlanıyor. Şirket, SpaceX'in Starlink uydularında kullanılan özel iletişim çiplerinin üretimini Fransa'dan Teksas'taki fabrikasına taşıyacak. Yaklaşık 1,9 milyar dolarlık bu yatırımla üretilecek yüksek dayanıklılıktaki çipler, uyduların lazer iletişim sistemlerinde görev yapacak. Tesisin 2030 yılına kadar faaliyete geçmesi bekleniyor. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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Samsung Electronics, ABD'deki yarı iletken üretim faaliyetlerini uzay sektörüne taşımaya hazırlanıyor. Şirket, Teksas'taki fabrikasını genişleterek SpaceX'in Starlink uydularında kullanılan özel çiplerin üretimini ABD'ye getirecek. Bu kapsamda 1,9 milyar dolarlık yatırım yapılması planlanıyor.

Starlink'in lazer iletişim çipleri ABD'de üretilecek

Güney Kore medyasına göre Samsung, Austin'deki fabrikasında STM32V8 mikrodenetleyicilerinin (MCU) üretimini gerçekleştirecek. Şu anda Fransa'da üretilen bu çipler, Starlink uydularının lazer iletişim sistemlerinde kullanılıyor. SpaceX de geçtiğimiz yıl aralık ayında STM32V8'in uydu ağı için kullanıldığını açıklamıştı.

Samsung ve Fransa merkezli STMicroelectronics tarafından ortak geliştirilen çipler, 18 nanometre FD-SOI (Fully Depleted Silicon-On-Insulator) üretim teknolojisine dayanıyor. Bu mimari, yüksek işlem performansını düşük güç tüketimiyle birleştirirken uzay gibi zorlu ortamlarda kararlı çalışma ve dayanıklılık sağlıyor.

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Aktarılanlara göre Samsung, Austin fabrikasının üretim kapasitesini artırmak için 1,9 milyar dolar (yaklaşık 2,7 trilyon won) yatırım yapacak. 65 nanometreden 14 nanometreye kadar üretim süreçlerini destekleyen tesis, bu yatırımla birlikte havacılık, savunma ve otomotiv sektörlerine yönelik FD-SOI çiplerin üretiminde de rol üstlenecek.

ABD Ticaret Bakanlığına bağlı Ulusal Standartlar ve Teknoloji Enstitüsü (NIST) tarafından açıklanan teşvik projesinde de tesisin bu sektörlerin ihtiyaç duyduğu çiplerin üretimini destekleyeceği belirtiliyor. Üretimin 2030 yılına kadar başlaması hedefleniyor.

Bu gelişme, Samsung'un ABD'deki müşteri portföyünü uzay ve savunma sektörlerine doğru genişletmesi açısından da önem taşıyor. Şirket halihazırda Tesla, Nvidia ve AMD gibi firmalar için çip üretimi gerçekleştiriyor. Bununla birlikte taraflar olası üretim anlaşmasını henüz resmen doğrulamış değil.

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Samsung, Starlink uyduları için çip üretecek

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