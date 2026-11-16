Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Samsung, Starlink uyduları için çip üretecek

    Samsung, uzay sektöründeki varlığını güçlendirecek yeni bir yatırıma hazırlanıyor. Şirket, SpaceX'in Starlink uydularında kullanılan çiplerin üretimini Fransa'dan ABD'ye taşımayı planlıyor.

    Samsung, Starlink uyduları için çip üretecek Tam Boyutta Gör

    Samsung Electronics, ABD'deki yarı iletken üretim faaliyetlerini uzay sektörüne taşımaya hazırlanıyor. Şirket, Teksas'taki fabrikasını genişleterek SpaceX'in Starlink uydularında kullanılan özel çiplerin üretimini ABD'ye getirecek. Bu kapsamda 1,9 milyar dolarlık yatırım yapılması planlanıyor.

    Güney Kore medyasına göre Samsung, Austin'deki fabrikasında STM32V8 mikrodenetleyicilerinin (MCU) üretimini gerçekleştirecek. Şu anda Fransa'da üretilen bu çipler, Starlink uydularının lazer iletişim sistemlerinde kullanılıyor. SpaceX de geçtiğimiz yıl aralık ayında STM32V8'in uydu ağı için kullanıldığını açıklamıştı.

    Samsung ve Fransa merkezli STMicroelectronics tarafından ortak geliştirilen çipler, 18 nanometre FD-SOI (Fully Depleted Silicon-On-Insulator) üretim teknolojisine dayanıyor. Bu mimari, yüksek işlem performansını düşük güç tüketimiyle birleştirirken uzay gibi zorlu ortamlarda kararlı çalışma ve dayanıklılık sağlıyor.

    Aktarılanlara göre Samsung, Austin fabrikasının üretim kapasitesini artırmak için 1,9 milyar dolar (yaklaşık 2,7 trilyon won) yatırım yapacak. 65 nanometreden 14 nanometreye kadar üretim süreçlerini destekleyen tesis, bu yatırımla birlikte havacılık, savunma ve otomotiv sektörlerine yönelik FD-SOI çiplerin üretiminde de rol üstlenecek.

    ABD Ticaret Bakanlığına bağlı Ulusal Standartlar ve Teknoloji Enstitüsü (NIST) tarafından açıklanan teşvik projesinde de tesisin bu sektörlerin ihtiyaç duyduğu çiplerin üretimini destekleyeceği belirtiliyor. Üretimin 2030 yılına kadar başlaması hedefleniyor.

    Bu gelişme, Samsung'un ABD'deki müşteri portföyünü uzay ve savunma sektörlerine doğru genişletmesi açısından da önem taşıyor. Şirket halihazırda Tesla, Nvidia ve AMD gibi firmalar için çip üretimi gerçekleştiriyor. Bununla birlikte taraflar olası üretim anlaşmasını henüz resmen doğrulamış değil.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Ekranlı ve mikrofonlu akıllı yüzük

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    1
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    pon ışığı yanıp sönüyor tv ekran değişimi tribudat yorumları e devlet şifresi kaç haneli yurt dışı telefon kapandı nasıl açılır

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy A18
    Samsung Galaxy A18
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000 TL Altındaki Laptoplar
    Chuwi GemiBook Plus
    Chuwi GemiBook Plus
    Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum