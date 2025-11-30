Giriş
    Samsung T7 Resurrected: Çevre dostu tasarım ile yenilenen taşınabilir SSD

    Samsung'un yeni taşınabilir SSD'si T7 Resurrected, geri dönüştürülmüş alüminyum gövdesi ve yüksek hızlarıyla çevre dostu taşınabilir SSD deneyimini yeniliyor. İşte detaylar:

    Samsung T7 Resurrected: Çevre dostu tasarım ile yenilendi Tam Boyutta Gör
    Samsung T7 Resurrected, çevre dostu üretim anlayışıyla güncellenen taşınabilir SSD modelleri arasında öne çıkan yeni bir seçenek olarak piyasaya sürüldü. İlk bakışta sürdürülebilirlik odaklı tasarımıyla dikkat çeken Samsung T7 Resurrected, yeni sürümde önceki T7 SSD ile aynı güçlü performansı korurken, çevresel etkiyi azaltan materyaller ve üretim yöntemleriyle önemli bir adım attığını vurguluyor.

    2026 CES İnovasyon Ödülleri: T7 Resurrected’ın Sürdürülebilirlik Başarısı

    Samsung T7 Resurrected'ın en dikkat çekici yanı, gövdesinde kullanılan %100 geri dönüştürülmüş alüminyumun TÜV Rheinland tarafından sertifikalandırılmış olması. Bu alüminyum, Samsung Galaxy cihazlarının üretimi sırasında ortaya çıkan işlenmiş malzemelerden elde ediliyor. Böyle bir yaklaşım, üretim maliyetini düşürmekle kalmayıp atık yönetimini daha bilinçli hale getirerek çevresel yükü azaltıyor. Ayrıca ürünün renklendirme aşamasının kaldırılması, kimyasal kullanımını azaltırken SSD’ye doğal bir metalik görünüm kazandırıyor.

    Ambalaj tarafında da benzer bir sürdürülebilirlik anlayışı benimsenmiş durumda. Kutunun tamamında geri dönüştürülmüş kağıt kullanılırken, baskı aşamasında ASA sertifikalı soya bazlı mürekkep tercih ediliyor. Bu sayede hem kimyasal atıklar hem de üretim sırasında açığa çıkan zararlı emisyonlar minimuma indiriliyor. Bu dikkat çekici yenilikler, T7 Resurrected modeline 2026 CES İnovasyon Ödülleri'nde Sürdürülebilirlik ve Enerji kategorisinde önemli bir başarı kazandırdı.

    Performans tarafında ise kullanıcıları sevindiren bir tablo var. Yeni SSD, USB 3.2 Gen 2 bağlantısı üzerinden saniyede 1.050 MB okuma ve 1.000 MB yazma hızına ulaşarak önceki T7 modelinin sunduğu hızları koruyor. 1 TB, 2 TB ve 4 TB kapasiteler ile gelen sürücü, dosya aktarım performansı sayesinde video editörleri, fotoğrafçılar, geliştiriciler ve yüksek hacimli veriyle çalışan profesyoneller için güçlü bir alternatif oluşturuyor. Boyutları 85 x 57 x 8 mm ölçülerinde ve sadece 72 gram ağırlığında olan T7 Resurrected, mobil kullanım için ideal bir taşınabilirlik sunuyor.

    Dayanıklılık seviyesi de ürünün öne çıkan noktalarından biri. SSD, iki metre yüksekten düşmelere karşı dayanıklılık gösterirken, üç eksende 1.500 G seviyesine kadar çalışma dışı şok direncine sahip. Ayrıca çalışma dışı titreşim toleransı 20 G seviyesine kadar çıkabiliyor. Ürünün satış fiyatları ise 1 TB için 119,99 dolar, 2 TB için 205,99 dolar ve 4 TB için 378,99 dolar olarak açıklandı. Global satış tarihi 30 Kasım 2025 olarak belirlendi.

