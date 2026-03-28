Samsung'un yeni teknolojisi, QD-OLED monitörlerde parlamayı azaltıp kontrastı artırıyor

QD-OLED’deki siyah seviyesinin yükselmesi sorunu, panel yapısında polarize katmanın bulunmamasından kaynaklanıyor. Samsung bu tercihi parlaklık ve renk performansını korumak için yapmıştı, ancak bu da bazı yan etkiler doğurdu. Panele çarpan ışık daha fazla yansıyor ve kapalı (siyah) piksellerle etkileşerek görüntünün soluklaşmasına neden oluyor. Ayrıca QD-OLED’in temelinde mavi katman bulunduğu için bu durum mor/magenta tonlu bir etki yaratıyor.

Yansımaları %20 azaltıyor ve kontrastı arttırıyor

Samsung, QuantumBlack filminin önceki nesil ürünlere kıyasla ışık yansımalarını %20 oranında azalttığını ve ortam ışığı altında siyah derinliğini iyileştirdiğini söylüyor. Ayrıca ekran yüzeyinin sertliği, yaygın olarak kullanılan Mohs ölçeğinde 2H seviyesinden 3H seviyesine çıkarılmış. Bu da özellikle tırnak gibi küçük temaslardan kaynaklanan çizilmelere karşı daha dirençli bir yüzey anlamına geliyor.

Yeni kaplama, Samsung'un dışında ASUS, Gigabyte ve MSI gibi markaların gelecek QD-OLED monitörlerinde yer alacak. ASUS bu teknolojiyi “Black Shield”, Gigabyte “Obsidian Shield” ve MSI ise “Dark Armor” adıyla pazarlayacak.

OLED ve QD-OLED monitörlere olan ilgi hızla artmaya devam ediyor. Araştırma şirketi Omdia verilerine göre, kendi ışığını üreten ekran pazarının 2025’te 3,4 milyon adet seviyesinden 2030’da 7,6 milyon adede ulaşması bekleniyor.