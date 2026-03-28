    Samsung'un yeni teknolojisi, QD-OLED monitörlerde parlamayı azaltıp kontrastı artırıyor

    Samsung Display, QD-OLED monitörler için QuantumBlack adında yeni bir ekran filmi geliştirdiğini duyurdu. Bu film, yansımaları azaltarak kontrastı arttırmanın yanında dayanıklılığı da iyileştiriyor.

    QD-OLED monitörler, sundukları yüksek renk hacmi sayesinde son birkaç yıldır satın alınabilecek en iyi monitörler arasında yer alıyor. Ancak bu teknoloji, ortaya çıktığından beri siyah seviyelerinin ortam ışığında yükselmesi sorununa sahip. Panel üzerine ışık düştüğünde ya da yansıma oluştuğunda ekran morumsu bir tona kayıyor ve kontrast kaybı yaşanıyordu. Samsung Display ise bu soruna, yeni geliştirdiği “QuantumBlack” kaplama ile çözüm getirmeye hazırlanıyor.

    QD-OLED’deki siyah seviyesinin yükselmesi sorunu, panel yapısında polarize katmanın bulunmamasından kaynaklanıyor. Samsung bu tercihi parlaklık ve renk performansını korumak için yapmıştı, ancak bu da bazı yan etkiler doğurdu. Panele çarpan ışık daha fazla yansıyor ve kapalı (siyah) piksellerle etkileşerek görüntünün soluklaşmasına neden oluyor. Ayrıca QD-OLED’in temelinde mavi katman bulunduğu için bu durum mor/magenta tonlu bir etki yaratıyor.

    Yansımaları %20 azaltıyor ve kontrastı arttırıyor

    Samsung, QuantumBlack filminin önceki nesil ürünlere kıyasla ışık yansımalarını %20 oranında azalttığını ve ortam ışığı altında siyah derinliğini iyileştirdiğini söylüyor. Ayrıca ekran yüzeyinin sertliği, yaygın olarak kullanılan Mohs ölçeğinde 2H seviyesinden 3H seviyesine çıkarılmış. Bu da özellikle tırnak gibi küçük temaslardan kaynaklanan çizilmelere karşı daha dirençli bir yüzey anlamına geliyor.

    Yeni kaplama, Samsung'un dışında ASUS, Gigabyte ve MSI gibi markaların gelecek QD-OLED monitörlerinde yer alacak. ASUS bu teknolojiyi “Black Shield”, Gigabyte “Obsidian Shield” ve MSI ise “Dark Armor” adıyla pazarlayacak.

    OLED ve QD-OLED monitörlere olan ilgi hızla artmaya devam ediyor. Araştırma şirketi Omdia verilerine göre, kendi ışığını üreten ekran pazarının 2025’te 3,4 milyon adet seviyesinden 2030’da 7,6 milyon adede ulaşması bekleniyor. 

    Yerli güç sahneye çıktı: TULGA 4x4 göreve başladı

