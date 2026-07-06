Samsung tarihi rekor peşinde: 40 yıllık kâr tek yıla sığacak

DRAM fiyatlarındaki artış kârlılığı destekliyor
Açıklama, Samsung'un ikinci çeyrek ön finansal sonuçlarını açıklamaya hazırlandığı dönemde geldi. 3 Temmuz'da gerçekleştirilen şirket içi toplantıda konuşan Kim Yong-kwan, DS biriminin bu yıl için faaliyet kârı konusunda piyasa beklentilerini karşılayacağını ifade etti.
Analistlerin ortak beklentisine göre Samsung'un 2026 yılı faaliyet kârının yaklaşık 300 trilyon Güney Kore wonuna (yaklaşık 200 milyar dolar) ulaşması bekleniyor.
Mobil cihazlarda yaygın olarak kullanılan 12 GB LPDDR5X belleklerin sözleşmeli fiyatı da yükselişini sürdürüyor. 2025'in ilk çeyreğinden bu yana yaklaşık 3 katına çıkan fiyatlar, 2026'nın başından bu yana 68,8 dolar artarak 145 dolara ulaştı.
Nvidia'yı geride bırakabilir
Piyasa beklentilerine göre Samsung'un 2026'nın ikinci çeyreğinde 84,5994 trilyon won (55,1 milyar dolar) faaliyet kârı açıklaması bekleniyor. Şirket bu tahmini yakalarsa, Nvidia'nın 2026 mali yılının ilk çeyreğinde açıkladığı 53,54 milyar dolarlık faaliyet kârını geride bırakarak dünyanın en yüksek faaliyet kârına sahip şirketi konumuna yükselecek.
Öte yandan Samsung ve SK hynix'in bellek üretim kapasitesini artırmak amacıyla 800 milyar dolar aşan devasa bir yatırım programı yürüttüğü belirtiliyor. Ancak bu kapasite artışının 2033 yılına kadar kayda değer üretim hacmine ulaşması beklenmiyor. Bu nedenle, yapay zeka kaynaklı DRAM ve NAND talebinin güçlü kalmaya devam etmesi halinde bellek fiyatlarının yüksek seviyelerini koruyabileceği değerlendiriliyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: