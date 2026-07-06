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    Samsung tarihi rekor peşinde: 40 yıllık kâr tek yıla sığacak

    Samsung’un yöneticisine göre şirketin 2026 içindeki kârı, son 40 yılda elde edilen toplam kârdan fazla olabilir. Bu tarihi sıçramanın arkasında ise DRAM belleklerdeki dev talep yatıyor.

    Samsung tarihi rekor peşinde: 40 yıllık kar tek yıla sığacak Tam Boyutta Gör
    Samsung Electronics'in yarı iletken faaliyetlerinden sorumlu Device Solutions (DS) biriminin Başkanı Kim Yong-kwan, şirket içinde düzenlenen bir toplantıda dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Kim, Samsung'un 2026 yılında elde edeceği kârın, şirketin yarı iletken sektörüne girdiği yaklaşık son 40 yılda ulaştığı toplam kârı geride bırakacağını söyledi.

    DRAM fiyatlarındaki artış kârlılığı destekliyor

    Açıklama, Samsung'un ikinci çeyrek ön finansal sonuçlarını açıklamaya hazırlandığı dönemde geldi. 3 Temmuz'da gerçekleştirilen şirket içi toplantıda konuşan Kim Yong-kwan, DS biriminin bu yıl için faaliyet kârı konusunda piyasa beklentilerini karşılayacağını ifade etti.

    Analistlerin ortak beklentisine göre Samsung'un 2026 yılı faaliyet kârının yaklaşık 300 trilyon Güney Kore wonuna (yaklaşık 200 milyar dolar) ulaşması bekleniyor.

    Samsung tarihi rekor peşinde: 40 yıllık kar tek yıla sığacak Tam Boyutta Gör
    Samsung'un güçlü finansal performansında bellek fiyatlarındaki yükseliş önemli rol oynuyor. Şirketin 2026'nın üçüncü çeyreğinde DRAM ürünlerinde müşterileriyle fiyatları çeyreklik bazda yüzde 20'ye kadar artırmak için görüşmeler yürüttüğü de belirtiliyor.Samsung, 2026'nın ilk çeyreğinde standart DRAM fiyatlarını 2025'in dördüncü çeyreğine kıyasla yüzde 90 artırmış, ikinci çeyrekte ise buna ek olarak yüzde 50 ila 60 arasında yeni bir fiyat artışı uygulamıştı.

    Mobil cihazlarda yaygın olarak kullanılan 12 GB LPDDR5X belleklerin sözleşmeli fiyatı da yükselişini sürdürüyor. 2025'in ilk çeyreğinden bu yana yaklaşık 3 katına çıkan fiyatlar, 2026'nın başından bu yana 68,8 dolar artarak 145 dolara ulaştı.

    Nvidia'yı geride bırakabilir

    Piyasa beklentilerine göre Samsung'un 2026'nın ikinci çeyreğinde 84,5994 trilyon won (55,1 milyar dolar) faaliyet kârı açıklaması bekleniyor. Şirket bu tahmini yakalarsa, Nvidia'nın 2026 mali yılının ilk çeyreğinde açıkladığı 53,54 milyar dolarlık faaliyet kârını geride bırakarak dünyanın en yüksek faaliyet kârına sahip şirketi konumuna yükselecek.

    Öte yandan Samsung ve SK hynix'in bellek üretim kapasitesini artırmak amacıyla 800 milyar dolar aşan devasa bir yatırım programı yürüttüğü belirtiliyor. Ancak bu kapasite artışının 2033 yılına kadar kayda değer üretim hacmine ulaşması beklenmiyor. Bu nedenle, yapay zeka kaynaklı DRAM ve NAND talebinin güçlü kalmaya devam etmesi halinde bellek fiyatlarının yüksek seviyelerini koruyabileceği değerlendiriliyor.

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