Tam Boyutta Gör Samsung nihayet Galaxy S26 Ultra'daki kırmızımsı ton sorununa yönelik yazılım güncellemesinin yayınlanma tarihini açıkladı. Bir moderatör, kırmızımsı ton sorunuyla ilgili bir kullanıcı şikayetine doğrudan yanıt vererek, güncellemenin yolda olduğunu söyledi.

Samsung, Galaxy S26 FE tanıtım tarihini duyurdu 6 sa. önce eklendi

Samsung'dan "Cihazda sorun yok, yazılımsal" açıklaması

Galaxy S26 Ultra kullanıcıları, geçtiğimiz ay telefonun ekranında kırmızı tonun belirmesinden şikayet etmeye başlamıştı. Samsung sorunu kabul etti, bunun donanım hatası değil, yazılımla ilgili olduğunu doğruladı ve ekran renklerinin servis merkezlerinde kalibre edilmesini içeren geçici bir çözüm sundu.

Galaxy S26 Ultra ekranındaki kırmızı ton sorununa kesin çözüm olacak

Samsung, kalıcı çözümün de yazılım güncellemesiyle geleceğini söyledi ancak hata düzeltmesini içeren yeni yazılımın ne zaman yayınlanacağını paylaşmadı. Bu da tepkilere yol açtı. Bu durum nihayet değişiyor. Samsung Topluluğu'nda bir kullanıcı, güncellemenin ne zaman geleceği konusunda Samsung ile yaptığı görüşmeyi paylaştı. Marka, Galaxy S26 Ultra'nın kırmızı ton sorununa yönelik çözümün Ağustos ayında yayınlanması planlanan bir sonraki yazılım güncellemesiyle geleceğini belirtiyor.

Samsung, bu güncellemenin 20 Ağustos'ta yayınlanacak olan ZH3 yazılım sürümünü taşıyan dahili sürümden sonra geleceğini söylüyor. Bu dahili sürümle ilgili ayrıntılar kullanıcılar için fazla bir şey ifade etmeyebilir ancak şirket güncellemenin zaman çizelgesini bu şekilde açıklamış oldu.

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Samsung tarihi verdi: Galaxy S26 Ultra ekran sorunu çözülecek

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