Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Samsung tarihi verdi: Galaxy S26 Ultra ekran sorunu çözülecek

    Samsung, Galaxy S26 Ultra'daki kırmızı ton sorununun cihaz hatası değil, yazılımsal olduğunu söylüyor. Kalıcı çözüm, Ağustos ayında planlanan bir sonraki yazılım güncellemesinde gelecek.

    Samsung S26 Ultra kırmızı ekran sorunu güncelleme tarihi belli oldu Tam Boyutta Gör
    Samsung nihayet Galaxy S26 Ultra'daki kırmızımsı ton sorununa yönelik yazılım güncellemesinin yayınlanma tarihini açıkladı. Bir moderatör, kırmızımsı ton sorunuyla ilgili bir kullanıcı şikayetine doğrudan yanıt vererek, güncellemenin yolda olduğunu söyledi.

    Samsung'dan "Cihazda sorun yok, yazılımsal" açıklaması

    Galaxy S26 Ultra kullanıcıları, geçtiğimiz ay telefonun ekranında kırmızı tonun belirmesinden şikayet etmeye başlamıştı. Samsung sorunu kabul etti, bunun donanım hatası değil, yazılımla ilgili olduğunu doğruladı ve ekran renklerinin servis merkezlerinde kalibre edilmesini içeren geçici bir çözüm sundu.

    Galaxy S26 Ultra ekranındaki kırmızı ton sorununa kesin çözüm olacak

    Samsung, kalıcı çözümün de yazılım güncellemesiyle geleceğini söyledi ancak hata düzeltmesini içeren yeni yazılımın ne zaman yayınlanacağını paylaşmadı. Bu da tepkilere yol açtı. Bu durum nihayet değişiyor. Samsung Topluluğu'nda bir kullanıcı, güncellemenin ne zaman geleceği konusunda Samsung ile yaptığı görüşmeyi paylaştı. Marka, Galaxy S26 Ultra'nın kırmızı ton sorununa yönelik çözümün Ağustos ayında yayınlanması planlanan bir sonraki yazılım güncellemesiyle geleceğini belirtiyor.

    Samsung, bu güncellemenin 20 Ağustos'ta yayınlanacak olan ZH3 yazılım sürümünü taşıyan dahili sürümden sonra geleceğini söylüyor. Bu dahili sürümle ilgili ayrıntılar kullanıcılar için fazla bir şey ifade etmeyebilir ancak şirket güncellemenin zaman çizelgesini bu şekilde açıklamış oldu.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Elektrikli dev uçak X1 ilk kez havalandı

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    bil ve fethet nazo zararlı mı içişleri bakanlığı adına tıp ne demek soulmask türkçe yama vodafone koçailem tarifeleri

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    Reeder S23 Pro Max
    Reeder S23 Pro Max
    Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    40.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Game Garaj Slayer R9T-5070Ti
    Game Garaj Slayer R9T-5070Ti
    Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum