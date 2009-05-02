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Samsung tasarım odaklı iki yeni dijital kamera hazırladı

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Samsung tasarım odaklı iki yeni dijital kamera hazırladı
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Güney Kore merkezli elektronik devi Samsung iki yeni dijital kamerasını kullanıma sunmaya hazırlanıyor. Firmanın SMX-C14 ve SMX-C10 kod adlarını taşıyan yeni kameraları tasarım detayları ve yumuşak hatları ile özellikle bayanların ilgisini çekecek gibi görünüyor. 2.7" ekrana sahip olan ve 10x optik zum yapabilen yeni kameralar, Hyper Image Stabilization isimli görüntü sabitleme teknolojisi, aktif-açılı lens ve kullanıcıların kamerayı USB üzerinden bilgisayara bağladıkları gibi videoların oynatılabilmesine/düzenlenebilmesine olanak tanıyan entegre intelli-studio programıyla birlikte geliyor. Tam şarj ile 2 saat 40 dakikalık kayıt yapabildiği belirtilen kameralar SD/SDHC bellek kartlarıyla kullanılabiliyor.

Samsung cephesinden elimize ulaşan bilgilere göre SMX-C14 ve SMX-C10 modelleri arasındaki temel fark depolama birimlerinde gizli. Zira SMX-C14 modelinin depolama için 16GB'lık dahili bellek kapasitesine sahip olduğu belirtilirken, SMX-C10 modeli ise depolama için bellek kartlarına güveniyor. Samsung tarafından önümüzdeki Temmuz ayında satışa sunulması beklenen yeni kameraların fiyatları hakkındaysa henüz herhangi bir açıklama yapılmış değil.

Samsung tasarım odaklı iki yeni dijital kamera hazırladı
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sertacaygun 10 yıl
Tasarımdan ziyade, işlevsellik her zaman daha önemlidir...
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forvet09 9 yıl
teknosa da 199 tl.
acaba kullanan varmıdır?
sd de olsa görüntünün kaliteli olması yeterli olur.
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@nano@ 10 yıl
şekil olarak süper cidden tasarım odaklı olmuş ama
keşke biraz daha teniknil özellik verseydiniz
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my54 10 yıl
Kayıt özellikleri nedir acaba? Standart, HD yada fullhd, ve fiyatlarıda biraz ucuz olsa keşke
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