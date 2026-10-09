Samsung, telefon üretimini milyonlarca adet azaltabilir: Nedeni ise yine Samsung

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Samsung, halihazırda son dere yüksek gelirler elde ediyor ve her çeyrekte yapay zekadaki yüksek talep nedeniyle yeni rekorlar kırmaya devam ediyor. Ancak aynı şeyi şirketin akıllı telefon bölümü için söylemek zor. Üstelik bu durum doğrudan satış başarısıyla da alakalı değil. Tam aksine bellek maliyetlerinin yükselmesiyle akıllı telefon işinde kârlılığın düşmesiyle ilgili. Bu doğrultuda son gelen bilgiler Samsung’un yılın son çeyreğinde akıllı telefon üretimini yüzde 20 ila 30 arasında azaltmayı planladığını öne sürüyor.

70 milyon adetlik kesinti söz konusu

Güney Kore merkezli Money Today'nin sektör kaynaklarına dayandırdığı habere göre şirketin Mobil Deneyim (MX) bölümü, tedarikçilerinden 2026'nın dördüncü çeyreğinde üretim hacmini yüzde 20 ila 30 oranında düşürmelerini istedi.

Samsung'un bu yıl toplam 270 milyon akıllı telefon üretmesi bekleniyordu. Ancak aktarılanlara göre üretim hacmi 200 milyonlu seviyelere çekilebilir.

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Bu kararın arkasındaki temel nedenin akıllı telefonlarda kullanılan belleklerin ve diğer yarı iletken bileşenlerin hızla pahalanması olduğu belirtiliyor. Artan maliyetler, Samsung'un telefon satışlarından elde ettiği kârı önemli ölçüde azaltıyor. Hatta bazı modellerde kârlılığın neredeyse sıfıra indiği öne sürülüyor. Özellikle bütçe odaklı modeller daha fazla etkileniyor.

Hem kazanan hem kaybeden

Ortaya çıkan tablonun dikkat çekici bir yönü var. Yapay zeka sistemlerinde kullanılan yüksek bant genişlikli belleklerin (HBM) ve sunucu belleklerinin en büyük üreticilerinden biri olan Samsung, artan yapay zeka talebinden yararlanan şirketler arasında yer alıyor. Ancak bu talep, üretim kapasitesinin ve yatırımların dağılımını etkileyerek akıllı telefonlarda kullanılan belleklerin maliyetlerini de artırıyor.

Üstelik Samsung, kendi telefonlarında kullanılan bellekleri de üretiyor. Şirketin yarı iletken bölümü artan bellek fiyatlarından yararlanabilirken mobil cihaz bölümü aynı artış nedeniyle daha düşük kârlılıkla karşı karşıya kalmış durumda. Başka bir ifadeyle yapay zeka pazarındaki büyüme Samsung'a önemli gelirler sağlarken bu büyümenin maliyet baskısı şirketin telefon işine de yansıyor.

Veriler de maliyet baskının boyutunu ortaya koyuyor. TrendForce verilerine göre 12 GB LPDDR5X mobil bellek fiyatı, 2026'nın ikinci çeyreğinde yaklaşık 145-146 dolara ulaştı. Bu rakam, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 175'lik artış anlamına geliyor. Bellek fiyatlarındaki yükselişin üçüncü çeyrekte de sürmesi ve fiyatların önceki çeyreğe göre yaklaşık yüzde 20 artarak 180 dolara kadar çıkması bekleniyor.

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