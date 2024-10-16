Samsung, 'Ayarlar' uygulamasını yeniliyor: Tamamen AI destekli olacak

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Akıllı telefonlarda yapay zeka trendi, metin özetleme gibi temel özelliklerle başladı ve bildiğiniz gibi ilerlemeye devam ediyor. Günümüzde ise Samsung, Galaxy AI adını verdiği yapay zeka modelini desteklenen çok sayıda telefon ve tabletine getirdi. Ancak gelişmeler bununla sınırlı kalmayabilir. Şimdi de Koreli dev, Galaxy cihazlardaki (en azından akıllı telefonlar) 'Ayarlar' uygulamasını tamamen değiştirecek yapay zeka destekli bir sistem üzerinde çalışıyor.

'Ayarlar' uygulaması tamamen yapay zeka ile yeniliyor

Güney Koreli haber kaynağı ETNews'e göre, Samsung, Galaxy serisi akıllı telefonlarda yer alan "Ayarlar" uygulamasını tamamen değiştirecek yapay zeka tabanlı bir sistem üzerinde çalışıyor. Bu yeni sistem, kullanıcının etkileşimlerini gerçek zamanlı olarak analiz edip, kullanıcının ne yapmak istediğini önceden tahmin edebilecek. Böylece kullanıcı uygulamaya girmeden hızlıca gerekli değişiklikleri yapabilecek.

Bunun sürpriz bir gelişme olmadığını belirtelim. Keza akıllı telefon üreticileri yıllardır cihazlarına AI entegrasyonu sağlıyor. Günümüzde ise özellikle kamera uygulamalarında benzer ilerlemeler kaydedilmiş durumda. Örneğin, bir akıllı telefon kamera sistemi, sahneleri tanıyarak çekim modlarını otomatik olarak ayarlayabiliyor.

Yeni sistemde ise Samsung, kameranın ötesinde kullanıcı deneyimini çok daha kişisel ve verimli hale getirmeyi amaçlıyor. Bu, cihazın sadece sesli asistanlar gibi basit AI özelliklerine sahip olması değil, daha karmaşık görevleri ve ayarları öngören ve kullanıcı adına yönetebilen bir yapıya sahip olacağı anlamına geliyor.

Android 15 (One UI 7.0) alacak Samsung telefonlar 22 sa. önce eklendi

AI destekli sesli asistanlar, yıllardır akıllı telefonlarda bulunuyor; ancak işlevsellikleri genellikle alarm kurmak ya da hava durumunu kontrol etmek gibi basit görevlerle sınırlı. Samsung'un üzerinde çalıştığı yeni yapay zeka sistemi, cihaz kontrolünü ve karmaşık görevleri çok daha ileri bir seviyeye taşıyabilir. Ancak, bunun nasıl bir kullanıcı deneyimi sağlayacağını görmek için bir süre daha beklememiz gerekecek.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.