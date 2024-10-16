Samsung, 'Ayarlar' uygulamasını yeniliyor: Tamamen AI destekli olacak

'Ayarlar' uygulaması tamamen yapay zeka ile yeniliyor
Güney Koreli haber kaynağı ETNews'e göre, Samsung, Galaxy serisi akıllı telefonlarda yer alan "Ayarlar" uygulamasını tamamen değiştirecek yapay zeka tabanlı bir sistem üzerinde çalışıyor. Bu yeni sistem, kullanıcının etkileşimlerini gerçek zamanlı olarak analiz edip, kullanıcının ne yapmak istediğini önceden tahmin edebilecek. Böylece kullanıcı uygulamaya girmeden hızlıca gerekli değişiklikleri yapabilecek.
Yeni sistemde ise Samsung, kameranın ötesinde kullanıcı deneyimini çok daha kişisel ve verimli hale getirmeyi amaçlıyor. Bu, cihazın sadece sesli asistanlar gibi basit AI özelliklerine sahip olması değil, daha karmaşık görevleri ve ayarları öngören ve kullanıcı adına yönetebilen bir yapıya sahip olacağı anlamına geliyor.
AI destekli sesli asistanlar, yıllardır akıllı telefonlarda bulunuyor; ancak işlevsellikleri genellikle alarm kurmak ya da hava durumunu kontrol etmek gibi basit görevlerle sınırlı. Samsung'un üzerinde çalıştığı yeni yapay zeka sistemi, cihaz kontrolünü ve karmaşık görevleri çok daha ileri bir seviyeye taşıyabilir. Ancak, bunun nasıl bir kullanıcı deneyimi sağlayacağını görmek için bir süre daha beklememiz gerekecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.