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    Samsung, 'Ayarlar' uygulamasını yeniliyor: Tamamen AI destekli olacak

    Galaxy AI özelliklerini çok sayıda telefona getiren Samsung, şimdi de AI tabanlı "Ayarlar" uygulaması hazırlıyor. Artık ayarlar menüsü yerine her şeyi yapay zeka yapacak.
    Samsung telefonlar için beklenen AI özelliği geliyor! Tam Boyutta Gör
    Akıllı telefonlarda yapay zeka trendi, metin özetleme gibi temel özelliklerle başladı ve bildiğiniz gibi ilerlemeye devam ediyor. Günümüzde ise Samsung, Galaxy AI adını verdiği yapay zeka modelini desteklenen çok sayıda telefon ve tabletine getirdi. Ancak gelişmeler bununla sınırlı kalmayabilir. Şimdi de Koreli dev, Galaxy cihazlardaki (en azından akıllı telefonlar) 'Ayarlar' uygulamasını tamamen değiştirecek yapay zeka destekli bir sistem üzerinde çalışıyor.

    'Ayarlar' uygulaması tamamen yapay zeka ile yeniliyor

    Güney Koreli haber kaynağı ETNews'e göre, Samsung, Galaxy serisi akıllı telefonlarda yer alan "Ayarlar" uygulamasını tamamen değiştirecek yapay zeka tabanlı bir sistem üzerinde çalışıyor. Bu yeni sistem, kullanıcının etkileşimlerini gerçek zamanlı olarak analiz edip, kullanıcının ne yapmak istediğini önceden tahmin edebilecek. Böylece kullanıcı uygulamaya girmeden hızlıca gerekli değişiklikleri yapabilecek.

    Samsung telefonlar için beklenen AI özelliği geliyor!
    Bunun sürpriz bir gelişme olmadığını belirtelim. Keza akıllı telefon üreticileri yıllardır cihazlarına AI entegrasyonu sağlıyor. Günümüzde ise özellikle kamera uygulamalarında benzer ilerlemeler kaydedilmiş durumda. Örneğin, bir akıllı telefon kamera sistemi, sahneleri tanıyarak çekim modlarını otomatik olarak ayarlayabiliyor. 

    Yeni sistemde ise Samsung, kameranın ötesinde kullanıcı deneyimini çok daha kişisel ve verimli hale getirmeyi amaçlıyor. Bu, cihazın sadece sesli asistanlar gibi basit AI özelliklerine sahip olması değil, daha karmaşık görevleri ve ayarları öngören ve kullanıcı adına yönetebilen bir yapıya sahip olacağı anlamına geliyor.

    AI destekli sesli asistanlar, yıllardır akıllı telefonlarda bulunuyor; ancak işlevsellikleri genellikle alarm kurmak ya da hava durumunu kontrol etmek gibi basit görevlerle sınırlı. Samsung'un üzerinde çalıştığı yeni yapay zeka sistemi, cihaz kontrolünü ve karmaşık görevleri çok daha ileri bir seviyeye taşıyabilir. Ancak, bunun nasıl bir kullanıcı deneyimi sağlayacağını görmek için bir süre daha beklememiz gerekecek.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    filozof1281 3 hafta önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 3 hafta önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 1 ay önce

    çöp

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    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 yıl önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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