Yapay Zeka Özeti:
- Samsung, Galaxy cihazları için iki yeni batarya özelliği üzerinde çalışıyor. Bunlardan Güvenli Pil Gönderimi modu, servise gidecek cihazların batarya seviyesini korumaya alıyor. Yeni şarj hatırlatıcısı ise kullanıcının şarj alışkanlıklarını öğrenerek rutin süreler kaçırıldığında veya takvimdeki etkinlikler öncesinde kullanıcıya akıllı uyarılar gönderiyor. One UI 9.5 ile test edilen bu özelliklerin gelecekte yayınlanması bekleniyor.
Bu habere ait diğer ses dosyaları:
Seslendirme ve özetler yapay zeka ile oluşturulmuştur.
Taşımada pil sağlığını koruyacak "Güvenli Pil Gönderimi"
Güvenli Pil Gönderimi, pil şarj limitini de %80'de kilitleyecek. Kullanıcılar, mod aktifken bu ayarı değiştiremeyecek. Devre dışı bıraktıklarında, telefon önceki Pil Koruma ayarlarına geri dönecek.
Bu özellik, kullanıcıların telefonlarını teknik servise kargoyla göndermeleri durumunda yararlı olabilir. Galaxy telefonlar zaten teknisyenin onarım sürecinde cihazı test etmek için ihtiyaç duyabileceği uygulamalara ve hizmetlere erişimi sınırlayan Bakım Modu sunuyor.
Şarj rutini kaçırıldığında ve takvime göre pil uyarısı
Bu özellik, zaman içinde şarj alışkanlıklarınızı öğrenecek ve bu bilgiyi telefonunuzu normalde ne zaman şarj ettiğinizi belirlemek için kullanacak. Normal şarj aralığını kaçırırsanız, Ayarlar uygulamasında bir anımsatıcı göreceksiniz. Bildirim yalnızca şarj etmeniz gerektiğini söylemeyecek. Ayrıca, normal kullanımınıza göre pilinizin ne kadar süre dayanabileceğini tahmini gösterecek. Hatta Güç Tasarrufu Modunu etkinleştirerek ne kadar ek pil ömrü elde edebileceğinizi de göreceksiniz. Telefon, normal rutininizi öğrenmek için dört haftalık şarj geçmişinizi kontrol edecek.
Samsung telefonlar ayrıca egzersiz, toplantı, film ya da başka bir etkinlik öncesinde pilin düşük olabileceği konusunda kullanıcıyı uyaracak.
Yeni şarj ve batarya özelliği One UI 9.5 ile geliyor
Bu özellikler şu anda Galaxy S26 serisi için yayınlanan ilk One UI 9.5 beta sürümünde gizli durumda. Samsung bunları yakında çıkacak bir beta sürümüyle veya gelecek yılın başlarında Galaxy S27 serisiyle birlikte piyasaya sürülmesi beklenen kararlı güncellemeyle birlikte sunabilir.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
Yarışma için bizzat sürücü yapıyor zaten bu park denemesini.
bu çok saçma ama bir şekilde sürücüye mesaj falan gitmeli